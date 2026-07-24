El cero que abre la caja negra

Marina Dáder Suárez es ingeniera de datos

Hay notas que no terminan cuando se publican. Empiezan entonces.

Una opositora mira la pantalla. Vuelve a cargar la página. Comprueba el nombre, el DNI, la especialidad. Sobre la mesa siguen los temas subrayados, la programación didáctica, los esquemas escritos a mano, los meses sin fines de semana, las horas robadas al descanso. Quizá también una pizarra imaginada muchas veces. Un aula. Un grupo de niños. La vida que una persona ensaya en silencio antes de poder vivirla.

Y de repente aparece una nota. A veces, es un cero.

Detrás de esa cifra hay vidas que no caben en una hoja de calificaciones. Una sustitución interrumpida para poder presentarse. La llave de un piso en Oviedo devuelta antes de tiempo porque una plaza parecía al alcance. Dos años cruzando cada mañana la puerta de un colegio de la Cuenca, aprendiendo los nombres de los niños, corrigiendo cuadernos por la tarde y creyendo, con razones, que aquello no era un ensayo, sino ya una forma de ser maestra. También hubo quien viajó desde el Occidente o desde el Oriente con una carpeta llena de papeles y la esperanza doblada, pero intacta. Nadie pidió un milagro. Solo pidieron reglas claras.

Un cero puede cerrar una puerta. Pero cuando los ceros se multiplican, cuando aparecen dudas sobre tiempos, instrucciones, recursos permitidos, criterios de corrección o consecuencias de reclamar, la nota deja de ser solo una calificación.

Se convierte en una pregunta pública. Y una pregunta pública no puede responderse empujando toda la sospecha hacia quienes se examinan.

La polémica de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Asturias no debería convertirse en un juicio sumario sobre la preparación de los aspirantes. Sería una forma demasiado pobre de leer lo ocurrido. Y demasiado injusta. Quien oposita no llega a un examen por casualidad ni se presenta una mañana cualquiera a probar suerte. Llega después de meses con la vida aplazada, de fines de semana perdidos, de academias, preparadores, sustituciones, apuntes corregidos de madrugada y nervios contenidos como se puede. A veces llega incluso después de haber estado ya frente a una clase, con niños que conocen su nombre y familias que confían en su trabajo.

Nada de esto significa que baste el esfuerzo.

Ser maestro exige mucho. Debe exigir mucho. Nadie debería entrar en un aula sin demostrar conocimiento, solvencia, criterio y capacidad para enseñar. No hablamos de una profesión cualquiera. Hablamos de quienes van a acompañar las primeras preguntas de un niño, sus primeras dificultades, sus primeras formas de entender el mundo. Asturias no puede permitirse maestros mal preparados. Tampoco puede permitirse procesos de selección mal explicados.

Precisamente porque la docencia importa, la oposición debe ser ejemplar.

En inteligencia artificial se habla mucho de las cajas negras. Sistemas que reciben datos de entrada, procesan información mediante reglas difíciles de observar y devuelven un resultado que afecta a la vida de una persona. Una concesión. Una denegación. Una recomendación. Una clasificación. Un sí. Un no. El problema no es solo que la máquina acierte o se equivoque. El problema es no poder saber por qué.

Una oposición pública no debería parecerse a eso.

No puede ser un lugar al que entran una programación, una defensa oral, un supuesto práctico y años de preparación, y del que sale una cifra difícil de comprender. No se trata de aprobar a quien no alcanza el nivel. Se trata de poder explicar, sin sombra de duda, por qué no lo alcanza. En una oposición pública, corregir bien importa. Explicar cómo se ha corregido también. La exigencia sin explicación se parece demasiado a la arbitrariedad, aunque no lo sea.

Aquí la tecnología puede entrar por donde más falta hace. Fuera del lugar del tribunal, centrada en el rastro que deja su decisión. La inteligencia artificial no debe decidir quién merece una plaza ni convertir una oposición en una suma automática de puntos. Su valor, en un proceso público, sería encender la luz sobre el camino que lleva hasta una nota. Que se sepa qué criterio pesó, qué instrucción se aplicó, qué cambió tras una revisión y por qué alguien suspende.

No necesitamos máquinas que dicten sentencias. Necesitamos instituciones que, apoyadas en la tecnología, den razones.

En ciencia de datos hay una palabra poco vistosa, pero imprescindible: trazabilidad.

Significa dejar rastro. Poder reconstruir qué ocurrió, con qué criterios, en qué momento, bajo qué reglas y con qué cambios. En una oposición, la trazabilidad no deshumaniza la evaluación. La protege.

Permite que las rúbricas sean claras antes del examen, que la puntuación se desglose por criterios, que las instrucciones dadas a los tribunales queden registradas, que cada modificación de una nota tenga una motivación concreta y que una alegación no se viva como una amenaza, sino como un derecho.

La tecnología también permite detectar desajustes. Si un tribunal obtiene resultados muy alejados del resto, si una especialidad concentra notas anómalas o si un criterio altera demasiado las calificaciones, los datos pueden señalar dónde revisar con más cuidado. No deciden ni sustituyen al tribunal. Iluminan las zonas donde el sistema no debería avanzar a ciegas.

Esa es la diferencia entre automatizar y garantizar.

Automatizar es dejar que una máquina haga el trabajo. Garantizar es usar la tecnología para que el trabajo humano sea revisable, explicable y justo. La primera opción puede deshumanizar. La segunda puede devolver confianza.

Los tribunales también necesitan esa transparencia. Les da respaldo, ordena el proceso y protege su criterio frente al ruido. Cuando un proceso deja huella, el criterio se defiende mejor, la autoridad resiste el ruido y el aspirante no queda solo ante una cifra. Al contrario, gana legitimidad.

La inteligencia artificial nos está obligando a exigir algoritmos explicables.

Queremos saber por qué una máquina recomienda, clasifica, concede o deniega.

Exigimos que no discrimine, que no oculte sesgos, que no decida desde una oscuridad técnica inaccesible. Tal vez ha llegado el momento de pedir lo mismo a los procesos humanos que deciden el futuro profesional de miles de personas.

No porque sean máquinas. Justo porque no lo son.

Un sistema público debe poder mirar a los ojos a quienes evalúa. Debe decirles qué hicieron bien, qué falló y qué criterio inclinó la nota. Reclamar no es una insolencia. Es una garantía democrática. Y detrás de cada número hay alguien que quizá ya estaba impartiendo clase, alguien que soñaba con su primera aula, alguien que no pide compasión, sino una explicación.

Asturias no puede hablar de juventud, talento y progreso mientras quienes quieren quedarse a enseñar sienten que la Administración les responde con una cifra muda. En una región envejecida, que necesita retener a sus jóvenes y cuidar la escuela pública, cada docente que decide quedarse es una oportunidad. No podemos permitirnos convertir esa vocación en una carrera de desgaste, donde no siempre avanza quien mejor sabe enseñar, sino quien más años resiste el laberinto. Seleccionar maestros no es cubrir plazas. Es decidir quién acompañará a las próximas generaciones en un mundo lleno de pantallas, datos e inteligencia artificial. Si queremos una educación fuerte, el primer examen no lo hacen solo los opositores. También lo hace el sistema que los evalúa.

La opositora vuelve a mirar la pantalla. El número sigue ahí. Puede que sea justo. Puede que no. Pero ninguna nota pública debería obligarla a escoger entre callar o reclamar con miedo, entre esperar otros dos años o marcharse a la comunidad vecina. Nadie que quiera quedarse a enseñar debería salir de una oposición sintiéndose señalado, ridiculizado o abandonado por la Administración a la que quería servir.

Un cero puede cerrar una puerta. Muchos ceros deberían convertirse en la llave que abra esa caja negra.