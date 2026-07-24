Opinión
Lenguas amenazadas
La celebración en Asturies del XXVIII Congresu de Llingües amenazaes da ocasión para agradecer a las personas y grupos participantes su perseverante defensa de un patrimonio de todos, hablantes y no hablantes, con frecuencia en medio de las incomprensiones e incluso la hostilidad de algunos. La gratitud resulta especialmente justificada en un tiempo en que asistimos a una destrucción sistemática de las barreras de protección de las personas, expropiando su individualidad para, apilada, clasificada y procesada en los depósitos del big data, asegurar la sumisión, premisa del nuevo orden que acecha. Más allá incluso del patrimonio lingüístico amenazado, de la memoria común almacenada en una lengua, de la inmensa creatividad latente en ella, de la propia función comunicativa y su poder de cohesión, cualquier factor de arraigo es hoy un factor de resistencia del viejo sistema de libertades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso
- Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
- Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
- Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
- El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo