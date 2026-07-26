La ciencia en un tuit: Programación de bacterias

Imagine una bacteria capaz de producir fármacos contra las células cancerígenas cuando detecta un tumor, o de vivir en el interior de una planta y sintetizar insecticidas ante la presencia de una plaga. Ese escenario, que hasta hace poco parecía propio de la ciencia ficción, está cada vez más cerca de hacerse realidad. Y lo más sorprendente es que, en el futuro, diseñar este tipo de microorganismos podría no requerir ser un experto en ingeniería genética: bastaría con contar con unas nociones básicas de programación informática.

Investigadores del MIT perfeccionan un innovador "lenguaje de programación" que permite indicar a las bacterias las funciones a realizar. El sistema ha sido optimizado inicialmente para la bacteria Escherichia coli (E. coli), aunque el objetivo es extenderlo a una amplia variedad de microorganismos.