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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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¿Llegando otra vez tarde?

Las predicciones de la comunidad científica sobre el cambio climático se van cumpliendo de forma inexorable de hace medio siglo para acá, pese a lo cual todas las medidas que recomendaba para corregir sus causas o no se han adoptado o se han ido incumpliendo, un tiempo perdido que tal vez sea ya irrecuperable. Ya que nos hemos negado a tratar de atajar a tiempo sus causas deberíamos al menos esforzarnos en prevenir sus efectos más graves. Habiendo al parecer consenso en que la dimensión, velocidad y gravedad sin precedentes de los incendios forestales “de última generación” no pueden ser afrontados desde las estrategias de prevención y sofocamiento existentes, ¿por qué no empezar por este asunto una vía de acuerdos concretos, implicando a todas las administraciones públicas en una estrategia y una acción nacional compartidas, antes de que también en este caso sea demasiado tarde?.

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