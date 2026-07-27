Nuevo acuerdo PSOE-IU

Ovidio Zapico es coordinador general de IU Asturias

La realidad cambia vertiginosamente y por eso toda coalición debe advertir esos cambios y saber adaptarse. Las ideas detenidas en el tiempo nos sitúan en la irrealidad, generan rigidez y pueden convertirnos en un gobierno yuxtapuesto, sin lógica común y escindido. Es lo que ya está pasando y además de forma conflictiva. Ya lo advertía IU en su análisis de mitad de legislatura: este puede ser un gobierno que, por carecer de una estructura de análisis político permanente, se convierta en frágil a pesar de la voluntad política de los dos partidos. Hemos dado estabilidad a Asturias, pero ahora ese objetivo necesita de un nuevo enfoque.

El acuerdo de gobierno ya ha sido superado por los nuevos retos, algo que es esperable en cualquier empresa humana. Por tanto, será el éxito en acertar con la respuesta a esos retos la que determinará en gran medida la capacidad de las fuerzas progresistas para ganar las próximas elecciones. Haber cumplido con las medidas del pacto no será lo determinante. El éxito del acuerdo PSOE-IU se medirá principalmente por las nuevas respuestas a graves disfunciones sobrevenidas, por nuevas ideas y, sobre todo, por ofrecer esperanza a la mayoría social.

Los conceptos de clase alta, media y trabajadora nos ayudan a entender el mundo socioeconómico y no son prescindibles, pero lo comprenderemos mejor si definimos quienes necesitan los servicios públicos y al Estado social para vivir con seguridad y dignidad. Qué personas necesitan en su vida cotidiana de maestros, médicos, profesores, trabajadores sociales o residencias públicas de mayores, por ejemplo.

Desde esta aproximación no sólo definiremos el interés general sin conceptos vaporosos sino que abordaremos con mejores instrumentos conceptuales el análisis sobre la financiación de lo público y sus límites. Proponer un recorte impositivo antes de saber lo que cuestan unos servicios públicos de calidad que aún no tenemos garantizados es aceptar un dogma liberal que ha causado grandes crisis. Por eso presiona a favor de ese recorte el mayor grupo de interés liberal-conservador asturiano que es la Cámara de Comercio de Oviedo, pero la inmensa mayoría, los que vivimos de las rentas del trabajo, necesitamos servicios públicos bien financiados.

Quiero decir que para revalidar la mayoría progresista la próxima legislatura hemos de ofrecer esperanza a esa inmensa mayoría social que nos reclama que el acuerdo de gobierno sirva para un cambio estructural en los servicios de atención a la discapacidad y dependencia, en la atención primaria sanitaria y las listas de espera, en la educación y en la universidad pública. Por supuesto las políticas de vivienda aún deben llegar a la vida cotidiana de las personas y el esfuerzo que hacemos está aún a medio camino. Años sin política de vivienda pública se notan.

Es tan cierto que nuestros servicios sociales, sanitarios y educativos son ejemplares como que necesitan de profundas reformas para salir de su estancamiento. La gente no se queja porque sí y se encuentra con una respuesta política inercial y agotada. La izquierda corre el peligro de dejar de ser creíble y dejar espacio a una alternativa conservadora.

En este último curso político, y antes de hablar de vías fiscales sugerentes para los que más tienen, el gobierno debe dotarse de una estrategia de reforma fuerte del Estado social. Si no lo hace perderá la confianza de la sociedad.

Proponemos: una nueva ubicación de los Servicios Sociales en el gobierno dándoles la importancia estratégica que necesita su reforma estructural siempre postergada. Estamos hablando de decenas de miles de personas que dependen de las políticas sociales para vivir en plena libertad, hoy no lo hacen. Un plan de choque en atención primaria y listas de espera. Un nuevo enfoque para toda la educación y un plan de vivienda universitaria para que estudiar no sea un privilegio para las familias de las rentas de trabajo. Es el momento de recuperar las políticas ambientales hoy sometidas a los intereses empresariales incluso Cogersa se ha estancado.

Propongo, por tanto, un nuevo pacto político entre el PSOE e IU, no para renegociar cuotas de gestión, sino, para, surgiendo del acuerdo vigente, reforzar el Estado Social. O las personas ven que los servicios públicos tienen impacto en su vida cotidiana o seremos relevados del gobierno, da igual las rebajas fiscales que acordemos. Esa es la utilidad de la izquierda.

Los enfrentamientos públicos entre el PSOE e IU se deben a la ausencia de una estrategia común a largo plazo, capaz de gestionar la pluralidad y aceptar las contradicciones. Nuestro pacto se ha acartonado y su "software" es obsoleto y no lee bien el momento. El próximo debate de orientación política debe estrenar estrategia y comprometer nuevos objetivos. Nos estamos entendiendo en el parlamento en las leyes de vivienda, turismo, identidad, universidad, salario social o LGTBI, o el planteamiento conjunto sobre la RTPA. Si aplicamos la misma lógica política en el gobierno las diferencias no serán conflictivas.

Una coda final, los grupos de presión empresarial no pueden tener una influencia prevalente en las áreas económicas del gobierno y en los procesos legislativos. Muchos de los conflictos en el seno del gobierno vienen causados por esa patología.