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Maxi Rodríguez

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Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Abuelos consentidores

Antes educaban a los hijos, ahora obedecen a los nietos

Parando en Villalpando: Abuelos consentidores

Parando en Villalpando: Abuelos consentidores / Pablo García

-¡Mira qué cuadru!

-¿Qué ye, ho?

-Tola vida diciéndonos qu’había que respetate y agora tas enterráu vivu.

-Bah, muyer, el guaje entretiense.

-El guaje manda. Tú obedeces.

-Ye tremendu, tien una imaginación...

-Lo que tien ye un esclavu.

-¿Qué, ho?

-A él se lo consientes too.

-¡Sageradaaa yes!

-A mí teníesme trés hores mirando l’agua. "Nun entres, que nun fixisti la digestión". Ésti come como una lima y lo primero que fai ye tirase de cabeza.

-Nunca-y pasó nada.

-Claro. La digestión desapareció misteriosamente el día que nacieron los nietos.

-El críu ye mundial.

-Sí, ho. Y tu venga a da-y caprichinos: helaos, llambiotaes y hasta vermú con aceitunes…

-Coime, por un traguín…

-¡Que tien 8 años, pá!

-A esa edá yá te metíes tú lingotazos de "Sansón" y "Quina Santa Catalina", ¿o vas dicime que ye mentira?

-¡Porque me lo dabais!

-Home, claro. Yeren otros tiempos. El nenu…

-Tiéneslu mui consentíu. ¡Diz que quier dir a la verbena hasta les tantes!

-Normal, vida. ¡Tamos en fiestes! Hasta les tres o les cuatro de la mañana…

-¡A mí con dieciséis años faíesme volver a les once a casa, papa!

-¿En serio?

-A les diez ya tabes dando vueltes pol prau como la Guardia Civil.

-Home, contigo había qu’andar al tantu.

-¿Y con él non?

-Non. El mi nietín ye bien formal, bien responsable.

-Tiéneslu resabiáu. Depués llega a casa y ponse robecu.

-Calla, ho.

-Tol día: que si helaos, que si flotador, que si pala...Y tú vas detrás como un becariu.

-Home, ye’l mi nietín.

-Conmigo entrenasti’l carácter y con él practiques la sumisión.

-Déjalu, muyer, que disfrute.

-¡Si lleva venti minutos echándote arena enriba!

-¿Y qué?

-A mi caíame una miga de pan nel sofá y armábesme la mundial.

-Ye un nenu, boba…

-Nosotros tamién lo fuimos y nun recuerdo yo tanta dulzura.

-Yeren otros tiempos.

-Ya, eh. Tola vida mandando p’acabar convertíu en mobiliario de playa.

-Calla, fía, nun sías mala.

www.maxirodriguez.net

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