Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Abuelos consentidores
Antes educaban a los hijos, ahora obedecen a los nietos
-¡Mira qué cuadru!
-¿Qué ye, ho?
-Tola vida diciéndonos qu’había que respetate y agora tas enterráu vivu.
-Bah, muyer, el guaje entretiense.
-El guaje manda. Tú obedeces.
-Ye tremendu, tien una imaginación...
-Lo que tien ye un esclavu.
-¿Qué, ho?
-A él se lo consientes too.
-¡Sageradaaa yes!
-A mí teníesme trés hores mirando l’agua. "Nun entres, que nun fixisti la digestión". Ésti come como una lima y lo primero que fai ye tirase de cabeza.
-Nunca-y pasó nada.
-Claro. La digestión desapareció misteriosamente el día que nacieron los nietos.
-El críu ye mundial.
-Sí, ho. Y tu venga a da-y caprichinos: helaos, llambiotaes y hasta vermú con aceitunes…
-Coime, por un traguín…
-¡Que tien 8 años, pá!
-A esa edá yá te metíes tú lingotazos de "Sansón" y "Quina Santa Catalina", ¿o vas dicime que ye mentira?
-¡Porque me lo dabais!
-Home, claro. Yeren otros tiempos. El nenu…
-Tiéneslu mui consentíu. ¡Diz que quier dir a la verbena hasta les tantes!
-Normal, vida. ¡Tamos en fiestes! Hasta les tres o les cuatro de la mañana…
-¡A mí con dieciséis años faíesme volver a les once a casa, papa!
-¿En serio?
-A les diez ya tabes dando vueltes pol prau como la Guardia Civil.
-Home, contigo había qu’andar al tantu.
-¿Y con él non?
-Non. El mi nietín ye bien formal, bien responsable.
-Tiéneslu resabiáu. Depués llega a casa y ponse robecu.
-Calla, ho.
-Tol día: que si helaos, que si flotador, que si pala...Y tú vas detrás como un becariu.
-Home, ye’l mi nietín.
-Conmigo entrenasti’l carácter y con él practiques la sumisión.
-Déjalu, muyer, que disfrute.
-¡Si lleva venti minutos echándote arena enriba!
-¿Y qué?
-A mi caíame una miga de pan nel sofá y armábesme la mundial.
-Ye un nenu, boba…
-Nosotros tamién lo fuimos y nun recuerdo yo tanta dulzura.
-Yeren otros tiempos.
-Ya, eh. Tola vida mandando p’acabar convertíu en mobiliario de playa.
-Calla, fía, nun sías mala.
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo