El canto del pájaro

Pere Casan Clará es médico

Como todos los veranos, el calentamiento global del planeta, expresado en el incremento de las oleadas de calor que nos invaden, se manifiesta en forma de incendios de la masa forestal que nos rodea. Vidas humanas y animales, hectáreas de terreno de bosques y cultivos, pérdidas económicas y un residuo de gran preocupación social. Un efecto colateral de estos incendios es la extinción de muchas especies. La denominada "paloma migratoria o pasajera", el ave más abundante en toda Norteamérica, con una población de varios miles de millones de individuos (durante su migración hacia el Caribe, el paso de las aves llegaba a ocultar el cielo), había desaparecido completamente en el año 1914. Tan solo en este actual cuarto de siglo, se han extinguido más de 150 especies conocidas de animales. La tasa calculada de extinción es mil veces superior a la natural, en buena parte debido a la actuación humana, en forma de especies invasoras, sobreexplotación, deforestación y el impacto del cambio climático.

Los pájaros macho utilizan el canto para atraer a las hembras y facilitar el apareamiento. Los pajarillos no emiten las notas por instinto, sino que las aprenden de sus padres o de los tutores de la manada. Si disminuye el número de individuos, nadie es capaz de enseñar la melodía y la especie está condenada a desaparecer. Disponemos de la grabación de una "canción de amor" obtenida del último ejemplar de Kaua´i O´o ("Moho braccatus"), un ave muy extendida en la isla hawaiana de Kaua´i y que se extinguió en el año 1987. Un canto que nunca recibió respuesta y que representa un claro ejemplo de la importancia de la enseñanza para el sostenimiento de la vida. Sugiero una película de dibujos animados para explicar a los niños la importancia de resguardar todas las especies. Si les queda alguna duda, recomiendo vivamente que recuperen la película "Children of men" (Hijos de los hombres), del director mexicano Alfonso Cuarón (1961- ). La acción transcurre durante el año 2027 (bien cercano), después de 18 años consecutivos de infertilidad humana y con un ambiente absolutamente distópico centrado en la emigración y la guerra, donde la única esperanza es el nacimiento de un nuevo ser humano.

Vivimos tiempos convulsos, especialmente en el ámbito de la educación. En las últimas semanas del curso pasado se puso en evidencia la gravedad del problema, tras numerosas manifestaciones de protesta debidas a la falta de recursos y a los defectos de planificación. En España desarrollan su función docente (Preescolar, Primaria, ESO y Bachillerato) un total de casi 800.000 profesores, al que hay que añadir los más de 140.000 enseñantes universitarios. La ratio entre el número de alumnos y profesores, no es precisamente de las más altas entre los países de Europa, pero el efecto de la emigración y las dificultades añadidas que ello supone, incorpora un punto de dificultad a la enseñanza. Coincidirán conmigo, que la educación es una parte fundamental de la convivencia y que el progreso de un pueblo debería medirse, entre otras cosas, por el nivel educativo de sus habitantes.

A pesar de esta realidad, la preocupación de los españoles por la educación ocupa un segundo lugar, muy por detrás de los problemas socioeconómicos de la vida diaria (vivienda, trabajo, inmigración). En cualquier caso, en las encuestas de opinión, se expresa el interés por la calidad de la enseñanza y se valora negativamente el funcionamiento del sistema educativo. Los principales puntos que requieren atención son el nivel académico y el grado de abandono de los estudios, la competitividad y el sistema de evaluación, la sobrecarga docente y la brecha metodológica y digital. Todo ello y otras muchas más cosas, deberían haberse podido abordar y resolver por las cuatro diferentes leyes orgánicas de educación, que se han desarrollado en España en los últimos 25 años (LOCE-2002, LOE-2006, LOMCE-2013 "Ley Wert" y LOMLOE-2020 "Ley Celaá"). Ustedes dirán si podemos hablar de acierto o fracaso, redactar y modificar tantas leyes en tan poco tiempo, en una cuestión tan importante como esta. Los pactos de estado deberían servir para resolver problemas importantes que nos afectan a todos, la educación entre ellos.

Nada mejor que una melodía que imite el canto de los pájaros para intentar que no desaparezcan más aves de nuestro entorno. Sirva el "alegro" del concierto en Re mayor, opus núm 3, del compositor barroco alemán, afincando en Inglaterra, Willian Babell (1688-1723). Existen pocas grabaciones de este concierto, pero la del joven flautista alemán Lucas Biegel, me parece la más adecuada.

Enseñar a un joven pajarillo la melodía que le permita el apareamiento es asegurar el futuro de su especie. Enseñar a un niño los principios generales para la convivencia en sociedad es garantizar el futuro de nuestro planeta. Sí, además, podemos utilizar una simple flauta de pico (ojalá se usara en todas las escuelas), para leer una partitura y simular el canto de un pájaro, contribuiremos a que esta vida en común sea mucho más agradable.