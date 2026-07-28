Opinión | El trasluz
Puertas distintas
La humanidad se divide entre quienes están en el ajo y quienes no (signifique lo que signifique estar en el ajo). Cuando uno se encuentra con un amigo que está en el ajo experimente una mezcla de admiración y de vergüenza.
-Lo de Leire no tiene nada que ver con lo que cuentan los periódicos -dice el amigo.
Y uno se inclina hacia delante.
-¿Ah, no?
-Qué va. Eso es la superficie.
A continuación, el amigo despliega una explicación llena de pasadizos, conexiones secretas, llamadas telefónicas borradas, cuñados estratégicos, fundaciones opacas y cenas discretas cuyo funcionamiento solo conocen quienes están en el ajo.
Luego pasa al caso Zapatero, después a la geopolítica mundial y finalmente a la razón por la que han subido los melocotones. Todo está relacionado con todo. El universo, visto desde el ajo, parece una novela policiaca.
Regresas a casa abatido. Tu mujer te pregunta qué tal el café.
-Mal.
-¿Por qué?
-Porque no estoy en el ajo.
Ella te mira con desconcierto. Tampoco está en el ajo. Nunca lo estuvo. Ni sus padres ni los tuyos. Tampoco vuestros hijos muestran aptitudes especiales para ingresar en esa cofradía. Sois una familia ajena al ajo.
El ajo debe de ser una estancia secreta y privilegiada de la realidad. La mayoría vivimos en el pasillo, oyendo ruidos al otro lado de la pared. De vez en cuando aparece alguien que asegura tener la llave de esa habitación. Entra, sale y regresa cargado de explicaciones. Sabe quién mueve los hilos, quién redacta los guiones, quién decide el precio de la electricidad y quién escribió de verdad las memorias de tal político.
Lo extraño es que los habitantes del ajo nunca se ponen de acuerdo entre sí. Cada uno posee una llave distinta que abre una puerta distinta. Si los reunieras en una misma sala, descubrirías que existen tantos ajos como personas informadas.
Tal vez la verdadera división de la humanidad no sea entre quienes están en el ajo y quienes no, sino entre quienes soportan no estarlo y quienes necesitan desesperadamente creer que sí.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias