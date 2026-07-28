Opinión | Incendios Forestales
Sánchez recicla las catástrofes
Pedro Sánchez se despide con corbata, para resaltar su objetivo de "informar de forma veraz" como si hubiera otra manera de informar. De inmediato disfraza el idioma, porque los incendios son ahora "emergencia climática", que suena a excusa ante la devastación. Un presidente del Gobierno que afronta la persecución criminal simultánea de su hermano, su esposa, su padre espiritual y sus hombres de confianza está acostumbrado a reciclar las catástrofes en logros y estímulos para el futuro.
El encubrimiento surge de la fábrica de eslóganes de La Moncloa, bajo el envoltorio de que "el negacionismo es el peor de los combustibles", tal vez con la excepción de los incendios provocados y sin que pueda detectarse una distribución del fuego según la adscripción climática. Presumir en un momento inoportuno de "la lucha contra la emergencia climática" obliga a presentar las "hectáreas quemadas" como un dato a favor, y olvidar cualquier mención a decenas de miles de evacuados y confinados.
Una vez montado en su triunfalismo sin fisuras, Sánchez presume de "transición energética" en el apagón que nadie pagó, y de fondos europeos después de que su consejo de ministros concediera 53 millones "legalmente intachables" a Plus Ultra menos el presunto uno por ciento para Zapatero. Siempre enfático, el presidente del Gobierno informa en tecnocratés: Resiliencia, shocks energéticos, palancas, alto valor añadido, componente de competitividad, desconcentración, empleabilidad. Contra el "activismo neoliberal", el segundo presidente del Gobierno en longevidad se jacta de liderar durante "tres años la economía de Europa que más crece". Acierta al presumir de la "redistribución" de esa riqueza. En concreto, se ha dirigido a aumentar las desigualdades hasta extremos insoportables. Tiene mérito rellenar una hora de discurso antes de mencionar la emergencia habitacional de quienes no podrán ser evacuados de un incendio "porque tienen dificultades para acceder a una vivienda". El líder socialista ha sustituido los extintos debates parlamentarios del estado de la nación por comparecencias semestrales unilaterales. Si de él depende, hay Sánchez para rato.
Fuente: Diario de Mallorca
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