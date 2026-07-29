Desde Colombres… para Messi

El empresario Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Archivo de Indianos, ofreció un discurso distinto a los más de 150 asistentes al octavo Encuentro Hispanoamericano, celebrado en la Quinta Guadalupe, en Colombres. Distinto porque no dudó en dedicar, ya en la despedida, una píldora cargada de irónica diplomacia a Lionel Messi, a quien recordó que, por Argentina, España "siempre dará la cara y no la espalda"

Permítanme comenzar estas palabras con la expresión de la satisfacción previa que siento al ver a todos ustedes presentes en la celebración del Octavo Encuentro Hispanoamericano, que hoy celebramos. Porque, ténganlo todos presente, se trata de un acto que por encima de todo significa el deseo de refrescar la memoria de nuestros emigrantes del pasado y del indiscutible e inmarchitable recuerdo que tenemos de todos ellos.

Pero permítanme añadir que, dada la hora, es exigible la brevedad de estas palabras, pronunciadas a la vez que se incrementan las intenciones gastronómicas de los que prefieren la buena mesa a los discursos. Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un acto cordial, en recuerdo de tantos y tantos asturianos que, llegado el momento, prefirieron ir en busca de un mundo nuevo, abrumados por el reparto de unas herencias del terruño que no daban más de sí. Salieron en cierto modo a la ventura, que no es lo mismo que irse de aventuras, como hacen los turistas de nuestro tiempo.

Así es que les deseo, a los presentes en este acto, que desde luego nos honra a todos, la mayor de las felicidades y el interés por seguir asistiendo a los encuentros que esta Fundación organice, ante la necesidad de cultivar nuestra hermandad y de respetar la historia de nuestros antepasados. Somos, por lo tanto, muy conscientes de nuestro papel, dentro de una Hispanidad dispersa, pero siempre resplandeciente.

Pero, precisamente por ello, lo que decimos siempre es que vale lo mismo para los de "aquí" que para los de "allí", esto es, vale lo mismo a un lado y al otro del Océano Atlántico, que es una divisoria que acaba siempre por hacerse transitable entre nosotros, siquiera sea desde el imperturbable pensamiento de cada día.

Sin embargo, quisiera añadir algo más: el idioma español, como el francés, heredan del latín la característica un tanto pícara llamada polisemia, o distinto sentido de una misma palabra. Todos sabemos –y no le damos importancia– que existen vocablos con sentidos distintos y a veces contrapuestos. Así ocurre con la palabra "progreso", que se aplica tanto en el curso de una enfermedad que va a más, como en la curación de la misma. Y así ocurre también que no sabemos bien si progresa el bien o el mal. Y lo mismo ocurre con la palabra "encuentro". Y lo digo porque ahora mismo estamos celebrando un acto que resulta grato para todos nosotros y que responde al nombre de Encuentro Hispanoamericano, mientras que hace pocos días se celebraba en Nueva York un "encuentro" entre las selecciones de fútbol de España y Argentina, que nada tuvo de grato a su conclusión.

Y, dado que hablamos en este acto de nuestros hermanos argentinos, es preciso señalar que algunos de ellos merecen, por lo menos, un cariñoso tirón de orejas. Porque han desdeñado la ocasión de ofrecer al mundo un episodio de enorme importancia deportiva y social, como corresponde a los que estamos unidos por ese lazo único en la historia llamado Hispanidad. Y lo decimos convencidos de que es mucho más reconfortante y mucho más estético ante el mundo dar la cara y no la espalda, deportivamente hablando. Os lo dice, queridos hermanos argentinos, alguien que, desde el atento siempre pueblo de Colombres, tiene a bien propiciar que luzcan al aire las banderas de todos los países que hablan español, y que, por lo tanto, merecen ser respetados por igual.

Y, a propósito, no querría que estas palabras escondiesen mi decepción ante el señor Messi, que no me parece un digno representante, en lo deportivo, de un país por el que los españoles daremos siempre la cara y no la espalda. Es, desde luego, una pena el ejemplo dado por él a sus jóvenes compañeros de equipo.

Y nada más, por hoy. A todos ustedes, mi amistad sin cuento y un grandísimo abrazo.