Himnos (vinculantes) en la final del mundial FIFA 2026

La versión original del himno de Argentina, visible en la web de la Casa Rosada, tilda al enemigo (España) de “fieros tiranos” de “vil invasor” que se concreta en el “ibérico altivo león”, la letra es de Alejandro Vicente, López y Planes.

Posiblemente el equipo capitaneado y entrenado por los dos Lionel entonó pacífico el principio y fin del himno original, Sin querer queriendo, el intermedio que es más violento y de rencor en epítetos, les salió en el campo de juego y final de la contienda.

España callada (punto en boca) hasta en nuestro himno iletrado, y en el juego siguiendo las directrices del entrenador De la Fuente, sin caer en la provocación.

Aún más preocupante fue tras acabar el partido que el “León” español dejó a una Argentina desbordada por el juego y el ánimo de quien no aceptó la derrota. A la deriva, perdieron barco y honra al usar la violencia en el deporte.

Cuando nosotros perdíamos los barcos en la guerra la honra se conservaba.

Esta final hispano argentina parecía evocar el pasado colonial, aún reiterando su entrenador en la previa contra Inglaterra: “esto es solo un partido de fútbol, no hay mas”.

La historia quiso confrontar en semifinales a potencias que tuvieron que ver con la independencia del sur y centro de América: Francia contra España vs Argentina contra Inglaterra (las Malvinas no salieron, los de Messi evocaron otras batallas más lejanas).

Para colmo, el terreno de juego eran los Estados Unidos de América, toda una coincidencia histórica. Por si fuera poco, al gestor del campeonato (un tal Infantino) le entonamos lo de “Infantino Argentino”, resultó que igual Trump tenía más debilidad.

La historia la quieren repetir recabando firmas como una iniciativa legislativa popular cuando la suerte está echada, tendrán que esperar otros cuatros años.

El presidente de la FIFA. Le mandó una carta de felicitación a su homónimo de la Asociación de Fútbol Argentina, AFA, esta misiva de Infantino fue como un masaje, cuando su obligación era la de apercibir la mala conducta de algunos sus jugadores.

Gianni Infantino hizo un flaco favor al fútbol, debió citar en la carta a Paredes que quiso ser el “muro” de su himno patrio, desconociendo que hasta el propio presidente de la A.F.A. (Tapia de apellido) le afecta la “Ley de nietos” española, todo queda en casa.

Nos emplazamos al 2030, en Madrid, entonces sí se repetirá la final, a ser posible con más decoro sin falta de sacar el intermedio del himno argentino original.