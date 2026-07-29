Opinión
Irrealidad de Sánchez
El parte meteorológico de Pedro Sánchez antes del paréntesis estival es que el cielo está despejado, la economía navega viento en popa, el Gobierno conserva el pulso y las tormentas que se adivinan en el horizonte son, en realidad, espejismos fabricados por la oposición. No creo que nadie esperase otra cosa. El problema de construir este relato es que la normalidad necesita audiencia dispuesta a creerlo. Y no todos los españoles comparten esa visión optimista. Hay quienes perciben una prosperidad que apenas alcanza a sus bolsillos, quienes siguen viendo cómo el precio de la vivienda, la presión fiscal o el coste de la vida convierten las estadísticas en un consuelo bastante abstracto. Por mucho que las cifras agregadas puedan ser excelentes, la experiencia cotidiana no siempre les hace justicia.
Ese espacio de irrealidad sanchista se agranda cuando el Presidente reivindica la supuesta contundencia de su Gobierno frente a la corrupción, en contraste con el Partido Popular. La comparación puede servir como arma parlamentaria, pero difícilmente despeja las dudas que pesan sobre una opinión pública fatigada por una sucesión interminable de investigaciones y escándalos que afectan a personas del entorno del poder. No recuerdo nada parecido en la reciente historia. Los ciudadanos suelen distinguir mal entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas, pero entienden muy bien cuándo un dirigente parece más preocupado por el relato que por las explicaciones.
Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez volvió sobre las causas judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, insistiendo en que responden a una persecución política. Convertir cada procedimiento en la confirmación de una conspiración tampoco es que contribuya a reforzar la confianza en las instituciones. Gobernar exige convencer; no basta con repetir que todo va bien cuando una parte creciente del país sospecha precisamente lo contrario. Esta vez eché en falta que dijera: "Son las cinco de la tarde y aún no me ido de vacaciones".
Suscríbete para seguir leyendo
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas