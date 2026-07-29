¿Será Indra nuestro nuevo emporio o irase y no habrá nada?

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos y Avelino Acero Díaz son presidente y vicepresidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

Durante estos días han surgido diversas noticias que transmiten que Indra está planteando una nueva estrategia con otras cadencias, alianzas y despliegue en diversos territorios, en síntesis, con un nuevo modelo de gestión. Ello se preveía desde que el presidente del Gobierno perdió la confianza en el señor Escribano y lo destituyó para poner a otros gestores que han dado vuelta al calcetín. Ello es importante y debería llevarnos a una reflexión a los asturianos para que esto no acabe, como al final de "Bienvenido Mister Marshall", con nosotros retirando los decorados que nuestro Gobierno ha montado para mendigar la ayuda económica de los visitantes.

Recordamos los antecedentes. Hace un tiempo el presidente del Gobierno decidió crear, sobre la basa de Indra, controlada por él (una empresa potente en electrónica, tecnología e integración, pero necesitada de otras facultades, motorización, mecánica, propulsión, vectores...) un gran grupo de defensa, en la consciencia de la existencia de otros actores, desde la potente Santa Bárbara Sistemas, hasta pequeños como SAPA y EM&E. Ello dio lugar a alianzas como la de Tess Defence y le llevó a nombrar como presidente a don Ángel Escribano, persona sin conocimiento tecnológico pero osada y capaz como gestor. Él, en lugar de crear un grupo que pudiera ser un grande europeo, optó por formarlo en beneficio suyo. Por eso, intentó comprar a Santa Bárbara y, cuando no pudo, exterminarla. Para asentar su poder se apalancó políticamente, haciendo favores en los territorios donde ya estaba Santa Bárbara. A la vez, buscó la tecnología como pudo y por eso llegó hasta Corea. Además, no aceleró demasiado el cumplimiento de sus compromisos al ver a Indra más como un botín que como un reto. Su prioridad era la fusión de ella con su EM&E para obtener el control.

Cometió un craso error pues don Pedro Sánchez tiene un sentido muy claro del poder y de la obediencia: también es una persona inteligente, con gran sentido de los tiempos y que resuelve rápido. Cuando él fue consciente de lo fundamental y además de que la misión estaba atascada lo echó, para, con otro presidente, poder utilizar todas las potencialidades convergentes en el sector. Eligió a don Ángel Simón, persona muy competente e ingeniero de Caminos con gran experiencia que sabe que, para hacer las cosas, hay que conocerlas y después responder a las preguntas que ya nos enseñaban en nuestra escuela: ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde quiero ir? ¿De qué medios dispongo? ¿Puedo obtener más? ¿Cómo los utilizó? Y después, ¿cómo planifico, realizo, dirijo, controlo y modifico permanentemente el proceso? Tras responderlas, eligió a un equipo (encabezado por don Josep Maria Recasens) formado por personas conocedoras del mundo de la fabricación de los vehículos civiles y del pequeño paso que hay entre las industrias de vehículos civiles y militares. Son, asimismo, conocedores del universo de la industria militar, saben de las colaboraciones anteriores entre Indra y Santa Bárbara, así como de lo que hay en el resto del mercado mundial.

Por eso, abrieron una línea de sinergia abandonando la estrategia anterior apoyada en un relato populista pero no pragmático, la enemistad con USA dado que Santa Bárbara depende de General Dynamics. Ahora impera un realismo que llevará también a gestionar pacíficamente las extrañas alianzas del señor Escribano que, como dijimos, huérfano de tecnología propia y malavenido con los próximos que la tenían, llegó a pactar con Hanwha. El nuevo presidente tendrá que torear para gestionar el derecho de veto de esta a la entrada de nuevos socios en el contrato, así como para conseguir compatibilizarla con General Dynamics, dado que ambas tienen tecnologías que no quieren compartir. Subjetivamente, la consideramos una gestión compleja, pero don Ángel Simón es capaz de ello.

El cambio de gestores ha supuesto también otro en los apoyos políticos que ahora se centran en las fuerzas catalanas. Por eso, Indra ha reconsiderado las inversiones que no están iniciadas que podrían ser ahora dirigidas prioritariamente a Cataluña. Ello cristalizará en el nuevo Plan Estratégico a presentar antes de fin de año y pondrá en cuestión el anterior Plan de 2024 que desplegaba la creación de instalaciones en Asturias, Galicia, o Andalucía.

Dentro del nuevo contexto, Indra ya anunció el pasado mayo que crearía en Cataluña un nuevo Centro de Innovación y Talento, que contrataría a 1.500 trabajadores más hasta 2027. Aclaro que el grupo emplea ya a 3.500 personas y colabora con más de 350 empresas, pero que la voluntad es potenciar aún más su presencia en la zona mediterránea.

Ahora los directivos tienen como prioridad la rapidez para poder cumplir con las entregas de los pedidos acumulados por la compañía, a través de los Planes Especiales de Modernización (PEM) de Defensa. Ello significa inversiones, significa fábricas o firmar alianzas para que otros socios sumen sus capacidades industriales, y ahí aparece Santa Bárbara. Por otra parte, Indra también necesita instalaciones, personal y medios para arrancar su parte del negocio: instalaciones que compra (por ejemplo, la de Duro Felguera en Gijón y la lucha para adquirir las de Langreo) o construye y se esfuerza (porque las naves sin alma no son nada) en formar técnicos y obreros especializados o contratarlos de otras empresas.

De acuerdo con ese criterio, está la búsqueda de ubicaciones en territorios distintos a los inicialmente elegidos por el señor Escribano. Los criterios de búsqueda son los habituales, lugares con buen acceso por tierra, buen puerto interconectado, cultura industrial y capacidad para formar a personal en las nuevas técnicas más complejas que las de soldar y cortar chapa. El Mediterráneo los tiene a través de su corredor ferroviario, sus autovías y sus puertos. Galicia, en la zona de Puentes, tiene el puerto y el ferrocarril en el Ferrol: eso ha sido determinante también para llevar allí a la nueva fábrica china de coches. Asturias posee el inconveniente de tener su gran puerto (el de El Musel) aislado, por carretera, con el ferrocarril inacabado y además está en total decadencia por una gestión inoperante en cuanto al personal, las tres tienen cultura industrial, pero deben esforzarse porque los conocimientos del pasado valen para los relatos, pero no para las empresas.

Para Asturias el asunto es decisivo en los tres aspectos y debe ponerse las pilas pues lo mismo que Indra llegó por motivos circunstanciales e instrumentales del señor Escribano, puede acabar, como anteriores ilusiones industriales, en nada, dado que el Tallerón (objeto de una magnífica operación de imagen) no acaba de arrancar. ¿Por qué? ¿Es el sitio más adecuado o el que resolvía unos problemas de Duro? La segunda fábrica va al tren-tran y no somos el único sitio posible.

Para conseguirlo, Asturias debe tener una política en lugar de depender de la casualidad. Por ello, vamos a a sintetizar lo que ya escribimos otras veces al decir que hay que actuar desde la realidad, tras asumir que todo exige sacrificio. Ello implica cambiar de alma y tomar partido para ir a donde nos conviene, desde una visión global fundamentada en el conocimiento de los medios disponibles, y de las ventajas comparativas, para después discernir acerca de los caminos posibles.

Si no hacemos eso, podemos acabar todos con la cara que puso Pepe Isbert en el final de "Bienvenido Mister Marshall".