Las espigas y la tormenta

Todos hemos visto campos bien trabajados que, aun así, se pierden con la primera tormenta. Y también otros que, sin parecer perfectos, continúan dando fruto. No es casualidad, pero tampoco es magia. Porque no todos los campos se trabajan igual, ni todas las personas que dicen amar la tierra saben realmente cuidarla y acompañar la cosecha.

Hay quien cultiva pensando solo en la cosecha final; quien lo hace desde el discurso; quien mide únicamente el rendimiento; y quien cultiva pensando en las espigas, en el suelo y en el campo. Ese es el matiz decisivo. En un mismo territorio pueden convivir varios modos de trabajar el campo.

Están los campesinos clásicos. Conocen el oficio, saben cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo esperar. Hacen bien su trabajo, como lo aprendieron. Sus campos dan cosechas razonables. Trabajan correctamente y quieren a sus plantaciones, aunque a veces miran más al resultado que al proceso vivo que lo hace posible.

Están también los neocampesinos del discurso. Llegaron atraídos por la idea de cultivar, por la causa, por la estética del campo. Hablan mucho de la tierra, de lo natural, de lo justo. Pero no conocen de verdad las semillas ni el suelo. Siembran más palabras que raíces. Cuando la cosecha falla, no pasa nada: no se juegan la vida en ello. El campo es, para ellos, una narrativa.

Y están los técnicos de nueva generación. Altamente formados. Manejan ingeniería avanzada, química precisa, estándares exigentes. Sus resultados son espectaculares… para las espigas ideales. Las que no cumplen los criterios se eliminan. Si llega una tormenta, se limpia el terreno, se retira lo dañado y se vuelve a plantar. El sistema funciona, pero el coste humano y ecológico queda fuera del informe.

Y luego está otra forma de trabajar el campo. Una forma más exigente y mucho más comprometida.

Es la de quienes aman las espigas, pero no desde la sentimentalidad, sino desde el respeto profundo. Quienes conocen la tierra, la estudian, la analizan y la mejoran. Abonan con precisión, riegan lo necesario, combaten plagas con conocimiento, innovan con rigor. Son profesionales de altísimo nivel. Y miran de otra manera. Por eso, cuando no hay tormenta, sus cosechas son magníficas.

Pero además –y aquí está la diferencia– acompañan.

Acompañan también a las espigas que crecen torcidas. A las que tardan más. A las que no prometen grandes rendimientos. A las que nadie señalaría como exitosas en un primer informe. No las fuerzan. No las descartan. No las idealizan. Las respetan.

Respetan el suelo, porque saben que no es un recurso infinito, y respetan cada semilla, porque cada una llega con su propia historia. No esperan que todos los procesos sean iguales ni que el crecimiento avance en línea recta. Y respetan incluso la tormenta: negarla nunca ha impedido que llegue.

Y cuando la tormenta llega –porque siempre llega–, su campo también sufre. No son ingenuos. No prometen invulnerabilidad. No venden milagros.

Pero el daño es menor. Y, sobre todo, nadie queda abandonado.

Ese es el punto donde una intervención deja de ser correcta y empieza a ser justa.

Las espigas que resisten son cuidadas. Las que quedan dañadas no son tratadas como fallo, sino como responsabilidad. Las que no podrán seguir se despiden con dignidad, no con desprecio.

Conviene decir algo más, con claridad y sin falsa modestia: cuando el tiempo acompaña, cuando el proceso se respeta, cuando se trabaja con conocimiento, compromiso y alegría, los resultados de este modo de cultivar son extraordinarios. A veces, incluso, de los que solo pueden llamarse milagros, sabiendo que no es magia, sino tiempo, método y vínculo bien sostenidos.

Y entonces ocurre algo que ningún estándar logra medir del todo: el pan que se obtiene de una cosecha donde caben todas las semillas es distinto. No es uniforme. No es perfecto. No es idéntico cada año. Pero es más sabroso. Más nutritivo. Más verdadero.

Es un pan que alimenta a más personas, porque no se ha construido eliminando lo frágil, ni descartando lo que no encajaba, ni sembrando solo lo rentable.

No siempre resulta sencillo expresar en un gráfico todo lo que sucede en estos procesos. Hay transformaciones que pueden medirse y otras que solo se comprenden cuando se ha acompañado de cerca una vida. Pero vemos cada día que esta forma de trabajar produce resultados profundos: no solo en rendimiento, sino en dignidad recuperada, en vínculos reconstruidos y en personas que vuelven a sostener su propia existencia.

Naturalmente, esta historia nunca trató solo de agricultura. Trata de lo que hacemos con las personas cuando su vida se tuerce, cuando no crecen al ritmo esperado o cuando una tormenta arrasa lo que tanto había costado levantar.

En la intervención socioeducativa avanzada no cultivamos discursos ni resultados rápidos. Cultivamos procesos exigentes y profundamente humanos. Sabemos que no todo se consigue. Sabemos que habrá pérdidas. Sabemos que la tormenta volverá. Pero también sabemos algo más: que cuando se trabaja así, la vida responde.

Todos, en algún momento, hemos sido espigas frágiles. Y casi todos recordamos quién se quedó cuando pasó la tormenta.

Porque no se trata solo de producir cosechas, sino de acompañar desde el reconocimiento de la dignidad. Y quien ha probado ese pan –el pan hecho con todas las semillas– sabe que no hay otro igual, porque no solo alimenta: da sentido. n