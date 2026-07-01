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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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El insecto resiliente

Tras varias noches consecutivas sufriendo sus ataques sin defensa efectiva, llego a pensar en el viejo remedio de la persecución física encima de la cama toalla en mano, de insomnio asegurado e incierto resultado a la vista del talento mejorado del insecto, cuando leo en la prensa que bajo el modo de guerra química, siempre en dosis medida para que el defensor no sufra sus efectos, los ejemplares que sobreviven transmiten su genética resistente a la descendencia, que es la que ahora ataca nuestros hogares. Así que aviados estamos ante una invasión de mosquitos de 2ª generación para amenizar la paz de las noches de verano, ya asediada por el calor y los conciertos. ¡Encima algunos de mis lectores más fieles (y por lo tanto más amados), o sea, los que me dicen que mejor me ocupo de los desafueros de Sánchez que de las avecillas del cielo, añadirán sus picotazos al leer esto!

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