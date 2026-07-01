Opinión
El insecto resiliente
Tras varias noches consecutivas sufriendo sus ataques sin defensa efectiva, llego a pensar en el viejo remedio de la persecución física encima de la cama toalla en mano, de insomnio asegurado e incierto resultado a la vista del talento mejorado del insecto, cuando leo en la prensa que bajo el modo de guerra química, siempre en dosis medida para que el defensor no sufra sus efectos, los ejemplares que sobreviven transmiten su genética resistente a la descendencia, que es la que ahora ataca nuestros hogares. Así que aviados estamos ante una invasión de mosquitos de 2ª generación para amenizar la paz de las noches de verano, ya asediada por el calor y los conciertos. ¡Encima algunos de mis lectores más fieles (y por lo tanto más amados), o sea, los que me dicen que mejor me ocupo de los desafueros de Sánchez que de las avecillas del cielo, añadirán sus picotazos al leer esto!
Suscríbete para seguir leyendo
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx