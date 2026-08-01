El incendio feroz

A raíz de los últimos incendios, sobre todo a raíz de los dos grandes incendios que destiñen el cielo de la Comunidad de Madrid, de zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Vall de Uxó vuelve a hablarse de la necesidad de un gran pacto para poder afrontar los retos a los que estamos abocados debido al cambio climático. Y en cuanto el presidente Sánchez habla de esa posibilidad, necesidad, comienza el gran murmullo que niega eso del cambio climático, señalando que el verano siempre ha sido verano, que siempre ha habido incendios y que eso del cambio climático es un cuento que sirve al actual gobierno de España para desviar la mirada sobre otros asuntos de un gobierno al que califican de corrupto, okupa e ilegal. Y una vez más todo sirve o es utilizado con el mismo fin: descalificar, insultar y generar un ambiente irrespirable de acoso que resulta mucho más insalubre que el humo que cubre el cielo de medio España y no solo por los fuegos que arrasan nuestro país, también por el fantasmagórico y brutal incendio que sigue a las puertas de Burdeos.

Llegados a este punto parece irracional que nuestros representantes políticos no tengan en su agenda la gran prioridad de salvar nuestros montes, nuestros ríos, nuestras casas, nuestros pueblos, nuestras ciudades y a nosotros mismos, que sin nuestro entorno y sin nuestra casa no somos nada, solo heridas más de un paisaje herido por el fuego o por las lluvias torrenciales. A veces me pregunto qué hará falta para que entendamos que algo hay que hacer y que es algo que hay que hacer entre todos y llego a la conclusión que quizá cuando llegue el acuerdo sea demasiado tarde, porque si lo sucedido en Valencia no hizo reflexionar, ni tampoco parece que los incendios que este verano nos están devorando lo consigan, entonces cada cual será responsable de sus actos y de sus declaraciones, que en muchas ocasiones solo buscan una ventaja política, mientras la población sufre confinamientos y desalojos, en el mejor de los casos, y las personas encargadas de luchar contra estos incendios y salvarnos repiten una y otra vez que llegará el incendio feroz si no hacemos nada al respecto y será imparable. Quiero pensar que estamos a tiempo de salvarnos y quiero pensar que un día, no muy lejano, la lógica de la política se impondrá y que no es otra que la de protegernos siendo gobierno u oposición, que solo es cuestión de tiempo pasar de una posición a otra y conviene no olvidarlo, para que de verdad sean los servidores públicos que necesitamos.