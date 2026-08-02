FIDMA, la gran casa común de la Asturias que avanza

Agosto vuelve a citar a Asturias con su rostro más reconocible. El recinto ferial Luis Adaro abrió ayer sus puertas para acoger la 69.ª edición de la Feria Internacional de Muestras (FIDMA), consolidada como el principal punto de encuentro social, político y empresarial de la comunidad cada verano. Con la ocupación al cien por cien y una previsión que aspira a rebasar los tres cuartos de millón de visitantes, la cita gijonesa reafirma su condición de escaparate imprescindible del dinamismo regional.

No se trata solo de una cita ineludible en el calendario festivo ni de una manida costumbre estival; la Feria Internacional de Muestras de Asturias representa el más válido termómetro económico para medir el pulso vital de esta región. En sus más de 160.000 metros cuadrados, la FIDMA logra un prodigio anual: condensar en quince días la complejidad, los retos y las ilusiones de toda una comunidad autónoma. Y ser además un foro para la reivindicación de causas justas, como quedó claro en los discursos de la inauguración, que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, usaron, respectivamente, para reclamar más agilidad con las infraestructuras pendientes y menos burocracia en la captación de inversiones.

Este certamen, que en su 69.ª edición vuelve a colgar el cartel de "lleno absoluto" con más de 2.200 marcas y 720 expositores, engrana una maquinaria económica de primer orden. Los datos avalan su magnitud: su actividad genera el 0,6% del PIB autonómico y concentra el 0,5% del empleo de la región, traduciéndose este año en unas 250 contrataciones directas por parte de la Cámara de Comercio de Gijón y alrededor de 10.000 empleos promovidos por los expositores, con especial impacto en la juventud. La presencia en la inauguración de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (que habló de "emigración ordenada" en plena crisis de Ceuta), junto a la máxima representación institucional del Principado, subraya el peso estratégico de un evento que trasciende lo local para proyectarse como uno de los grandes escaparates comerciales del norte de España.

El lema no escrito de esta edición gira en torno a la síntesis entre tradición e innovación, un binomio indispensable para la Asturias del siglo XXI. El recorrido por el recinto propone este año una fascinante convivencia entre el pasado y el futuro. Por un lado, la memoria cobra protagonismo a través de los 45 años del Estatuto de Autonomía que conmemora el Principado bajo el lema "Asturies yes tú", la mirada emocional a la Universidad Laboral en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón o la reivindicación de la historia minera e industrial de Hunosa, que estrena espacio duplicando superficie y exhibiendo la centenaria locomotora "Luis Adaro". Por otro lado, la vanguardia se abre paso con la incorporación de la tecnología quirúrgica, proyectos de inteligencia artificial, la presencia de la industria de defensa y el hito astronómico del eclipse solar del 12 de agosto, que vertebrará las propuestas de diversos stands institucionales y privados. Sin pasar por alto, además, el decidido impulso de Oviedo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, que pretende involucrar a todos los asturianos.

A ello se suma una notable apuesta por la renovación del recinto ferial, visible en el estreno del moderno pabellón multifuncional de Caja Rural de Asturias –concebido como un vanguardista jardín asturiano– o la reforma integral del espacio del Banco Sabadell Herrero.

"Aquí se debate, se reflexiona, se confrontan ideas y se busca, en definitiva, una Asturias mejor", recordaba Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, durante la presentación de la cita. Esa es, precisamente, la mayor virtud de la FIDMA: actuar como un foro plural donde conviven en armonía la actividad comercial, la divulgación científica, la vida política y el esparcimiento familiar.

Asturias afronta tiempos de transformación industrial, retos demográficos y redefinición de sus modelos productivos. Pasear estos días por el recinto Luis Adaro pone claramente de manifiesto que la región ni está paralizada ni carece de iniciativa. La Feria de Muestras es la prueba palmaria de una comunidad orgullosa de sus raíces, pero decidida a subirse sin más demoras al tren de la modernidad. Acudir a la FIDMA este agosto no es solo cumplir con una tradición muy querida; es, sobre todo, renovar el compromiso con el futuro de esta tierra.