El milagro es el presentismo laboral

El asombro siempre está justificado, aunque no coincida con el motivo de quienes reclaman la estupefacción permanente. A falta de tarea específica, Feijóo ha decidido emprenderla contra el absentismo laboral, sin acertar a definirlo. Desde Camilo José Cela se sabe que los desocupados son especialmente peligrosos, y el papel indefinido de líder de la oposición obliga al presidente del PP a divagar como un cuñado con dedicación exclusiva. Admitamos sin embargo su cifra de un millón largo de españoles que se han dado de baja, sin sufrir padecimiento alguno. Este fenómeno indeseable no oculta que otros veinte millones estaban trabajando, incluso con reuma o diabetes por citar las dolencias que el futuro presidente del Gobierno cita como no incapacitantes.

Cada día sin descontar ni uno, el doble de los españoles que votarán a Feijóo cumplen religiosamente con las exigencias laborales, y tal vez el despecho de la derecha se debe a que no consigue todos sus sufragios. El verdadero milagro no es el absentismo que se da por descontado en un país donde el equivalente francés de Mariano Rajoy, probablemente Louis de Funes, remataría que "eso sí, son españoles". Lo increíble es el presentismo masivo.

Es ridículo desmentir a Feijóo, basta con darle la vuelta. Si cerca del diez por ciento de los siempre sospechosos trabajadores fingen espasmos inexistentes, más del noventa por ciento cumplen abnegadamente con su tarea. Ni siquiera los paraliza la certeza de que su destino consiste en ser gobernados por PP o PSOE. Tampoco los ha frenado la evidencia estadística de que el mismo trabajo garantiza cada vez menos recompensa. España amanece cada día al prodigio del presentismo que, a quienes hayan consultado recientemente un termómetro, les sonará a masoquismo. Una cosa es que el próximo presidente del Gobierno se encuentre más familiarizado con el absentismo que le ahorra incluso una moción de censura, y otra que olvide homenajear individualmente a cada español que hoy ha decidido libremente ir a trabajar.