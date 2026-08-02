Muestras de amor

–¡Mira, Lolo! ¡Ahí regalen algo!

–Nun corras, ho.

–¡Venga!

–¿Quies dejar de dar codazos a la xente?

–Ye que, si non, acábase.

–¿El qué?

–Lo que dean.

–¿Y qué dan?

–¡Yo qué sé!

–Nun se t’ocurra garrar más propaganda.

–Nun llevamos propaganda, Lolo, llevamos información.

–Sí. De cocines, de aerotermia, de colchones, de zarramientos d’aluminiu, de ventanes, de robots de cocina, de piscines hinchables…

–Hai que coyer de too, Lolo, que nunca se sabe.

–¡Tas más azotada qu’un girasol el día del eclipse!

–Meca, el eclipse, ye verdá. ¡Hai que coyer gafes! ¡Seguro que les regalen!

–¡Pero si yá tienes un par!

–Bueno, por si se rayan.

–¡Tu sí que me tas rayando, Marimar!

–¡Esti añu nun nos dieron ni un bolígrafu, ni una gorra, ni un abanico…!

–Mari, tu acabes conmigo.

–¿Por?

–Joder, vida, si lo sé, traigo un carretillo.

–¡Sageráu yes! ¡Pa cuatro cosines…!

–¿Cuatro cosines? ¡Tu yes capaz de llenar un remolque!

–¡Ai, espera, Lolín, que quiero entrar equí!

–Acabamos de salir.

–Yá, pero creo que nun lo vimos tou.

–¡Gonmimacho, vimos hasta la instalación eléctrica!

–Hablaronme d’un cartelín…

–¿Qué cartel, Mari, el de salida d’emergencia?

–¡Buo! ¡Esta cola ye terrible! Yo pensé que diba más rápido.

–Sí, ho. Va a dos jubilaos por minutu. ¡Y llevamos seis hores dando vueltes como una peonza!

–¿Quies comer algo? ¿Qué te apetez?

–Sentame.

–Eso nun alimenta, Manuel.

–A estes altures, sí. Toi reventáu.

–Nun m’estraña. Hora y media viendo tractores que nun vas mercar.

–Hai que mirar, Marimar.

–¿El qué, ho?

–Cómo evolucionó’l sector.

–¡El que tien qu’evolucionar yes tu, que lleves cuarenta años igual!

–Sí, aguantando esti supliciu tolos veranos. Toi más fundiú que’l sol, cuando acabéis toos de miralo’l día 12.

–¡Ai, qué nervios! ¡Va haber que buscar un sitiu altu!

–Tranqui, col monte que lleves de folletos yá tenemos mirador propiu.

–Qué rompecojones yes, Lolo. L’añu que vien vengo sola.

–¡Como tolos años! Sí, ho. Esto sí que ye una muestra d’amor.

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