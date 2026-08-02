Opinión
Pesticidas selectivos
Los científicos continúan desarrollando innovadoras herramientas para el control de plagas. Entre las más destacadas se encuentra un aerosol, capaz de reducir significativamente los efectos nocivos de los pesticidas convencionales, conocidos por su impacto indiscriminado sobre los ecosistemas. Su funcionamiento se basa en moléculas de ARN que bloquean de forma altamente selectiva la expresión de una proteína esencial para la supervivencia de la plaga objetivo, provocando su muerte en cuestión de días.
Este prometedor avance supone un importante paso adelante en la lucha contra el escarabajo de la patata, una de las mayores amenazas para este cultivo. Más allá de este caso concreto, la tecnología inaugura una nueva generación de biopesticidas de precisión y marca un punto de inflexión hacia una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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