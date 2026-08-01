La penuria de los quemados

Los fuegos fueron apagados temporalmente por la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta. De repente fueron olvidados por las noticias que llegaban del Estrecho. Parecía que los responsables de las más de 186.000 hectáreas quemadas en España en 2026 se libraban del horrible pecado de menospreciar el campo durante nueves meses al año y despedir a los necesarios bomberos que han de apagar los conatos de incendio de cada verano. Digo conatos porque de estar a disposición esos bomberos habrían apagado los fuegos poco después de producirse.

La prensa norteamericana no se lo creyó. Solamente la derecha europea jugó con el problema. Sobre la artificial crisis de Ceuta se especuló las primeras horas pero era tan espectacular la alarma que pronto se descubrió la jugada, el pastel. Las llamadas coincidencias de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la devolución "en caliente" de los llegados ilegalmente, las declaraciones del presidente norteamericano -ya en campaña electoral- y del primer ministro israelí -también en campaña- sobre que tanto Ceuta como Melilla son marroquíes administradas por España y los caprichos del monarca magrebí que utiliza ambas ciudades para solventar los problemas internos de su política, han montado tal revuelo. Los descontentos de los marroquíes, las ansias de los jóvenes que llevan varios intentos frustrados de rebelión y la necesidad de democracia en el territorio nororiental africano, fueron suficientes para que la gente se lanzase al mar y a las puertas abiertas -por dejadez de los aduaneros marroquíes- de las aduanas de Castillejos y Nador. La orquesta mediática de la derecha mundial ensaya para un próximo concierto con diversa armonía. La cadena trúmpica hace sus pruebas. Donald Trump sabe mucho de migrantes y la derecha y ultraderecha europea corean su eco en cuanto pueden.

Pero los fuegos siguen y los damnificados son cada vez más. Arruinados y tristes, arrastrarán sus penurias durante mucho tiempo mientras los presuntos responsables de los desastres desaparecerán presumiblemente por el foro sin mácula legal. Esa es la realidad de este verano de calor y llamas, con procesiones de ida y vuelta en la cresta del Magreb, jugando con la falta de libertades y de democracia de un pueblo súbdito de un rey caprichoso que suele reinar desde los hospitales de París.

Claro que la nacionalidad de Ceuta y Melilla le conviene que sea europea. Que siga dependiendo de Europa, la zona más democrática del Planeta. Ambas ciudades le sirven como válvulas de escape para desinflar sus caprichos. Así un año reprime una rebelión en el Rif, otro año lo hace en el desierto invadido del Sahara, otro decide una inusitada invasión de Ceuta. Cada verano se puede constatar alguna revuelta resuelta por medios expeditivos en las cercanías de sus palacios. Y los corifeos de turno callan.

Pero las procesiones de ida y vuelta como la de Ceuta, con similitudes a la famosa Marcha Verde sobre el Sahara, no creo que den mucho de sí hoy día, aprovechando aquella la debilidad del régimen franquista. Eran otros tiempos en una España envuelta en la salida de un gobierno autoritario y en busca de caminos democráticos. Aquel pulso de Hassan II, apresando pesqueros indefensos, acosando fronteras, ya pasó. La procesión ceutí no pasó de provocación, aunque apagó las informaciones sobre los campos que se quemaban en España. La vuelta de los invasores nos lleva a pensar en los quemados, su ruina y su triste futuro. Un penoso porvenir mientras los responsables de cuidar la naturaleza siguen inmunes, en sus puestos, gestionando tan deficientemente unos servicios forestales que volverán a quemarse el próximo verano si no se ponen los medios pertinentes, es decir, bomberos permanentes, material para prevención, presupuesto para equipamiento, contratos reales y continuos, responsables responsables.