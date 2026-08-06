Las movidas previstas con motivo del eclipse solar le recuerdan a Álvaro Delgado-Gal a las protagonizadas por aquellos personajes de la primera novela de Pérez de Ayala, hace más de un siglo. Y tiene razón. En "Tinieblas en las cumbres", don Ramón describe las andanzas de un variopinto grupo de señoritos de Pilares-Oviedo, a los que les da por organizar una subida en tren al puerto de Pinares-Pajares, para ver la ocultación transitoria del sol, cargados de alcoholes y acompañados por profesionales del oficio nocharniego. Una de esas meretrices, Ramona, sostiene en pleno viaje que se marchaban a ver "el nuevo clisis". Poco o nada del fenómeno astronómico interesaba a aquellos expedicionarios, centrados en lo que realmente les importaba vinculado al disfrute de una monumental farra justificada por el instante celeste.

A la completa superficialidad de sus compañeros de excursión, opone el discípulo de Clarín la figura de Alberto, su alter ego en la obra. A diferencia de sus disolutos colegas, se presenta en ella como alguien al que el eclipse genera inquietudes diversas, colmando de dudas y angustia su sentido de la vida. Pese a la frívola compañía, Alberto observa ensimismado el acontecimiento astral, considerándolo un símbolo de la nada más absoluta. Y de la completa insignificancia humana ante la inmensidad universal. Aunque trate de huir de ese desasosiego refugiándose en los placeres terrenales, esa oscuridad cósmica se torna para él en un profundo vacío interior, hasta el punto de considerar la inutilidad de cualquier conocimiento intelectual ante un vivir que considera carente de propósito y razón.

Mientras la pandilla retoma la normalidad y vuelve a la juerga tras el eclipse, Alberto seguirá comiéndose el coco por su causa. Un dolor espiritual que se torna en fracaso personal, porque subió y bajó el puerto sumido en las mismas cuitas existenciales sin respuesta, lo que le hunde en la mayor de las melancolías.

Sospecho que en el eclipse del doce de agosto abundarán más los que vayan a ver un "clisis" que a hacerse preguntas como las de Alberto. El impacto que está ya originando en términos económicos es colosal, con llenazos espectaculares en alojamientos de todo tipo y reservas imposibles para la fecha prevista. Desconozco si los millones de visitantes que se esperan lo harán guiados por interés astronómico o parrandero, pero me huele que no habrá demasiados que se agobien como lo hace la figura de la novela Ayalina.

Por lo que se ve, hay cosas que no cambian, pase el tiempo que pase. Lo que Ramón Pérez de Ayala contó en 1907 puede servir para 2026, y el contexto sociológico sigue siendo parecido. Continuamos considerando estos sucesos como un simple pretexto para el esparcimiento, sin buscarle tres pies al gato ni aprovechar para cuestionar nuestra infinitesimal dimensión en contraste con la inmensa magnitud del cosmos, aunque nos creamos la pera limonera y actuemos como astros que ciegan a otros cuando se cruzan en el firmamento. Pensar en el eclipse en lugar del "clisis" podría ayudar en ese empeño de tomar en serio las cosas serias, pero mucho me temo que pocos serán los que lo hagan, como en la escapada que Pérez de Ayala imaginó y plasmó con su genialidad de siempre.