Opinión
El Gobierno y Ceuta
El Gobierno sostiene que la llegada masiva a Ceuta fue alentada por las mafias y no por una actuación deliberada de Marruecos, y vincula la crisis con el incentivo que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente por vía marítima habría supuesto para esas redes. Si esa era la hipótesis que manejaba el Ejecutivo, resulta difícil comprender por qué no se reforzó la vigilancia ni se intensificó el seguimiento por parte de los servicios de inteligencia. Si, por el contrario, ese riesgo no se había contemplado, resulta igualmente difícil explicar cómo un movimiento de tal magnitud pudo pasar inadvertido.
Pero si el origen de la crisis plantea dudas sobre la actuación del Gobierno, su desenlace no las disipa. La mayoría de quienes llegaron abandonó Ceuta voluntariamente, un resultado que parece responder menos a la actuación del Ejecutivo que a la ausencia de expectativas de permanencia, ya que, sin dispositivos de acogida, sin posibilidades reales de asentamiento y sin opciones de acceder a la península, la ciudad dejó de ser un destino atractivo. Aun así, la principal respuesta del Gobierno ha sido la construcción de una barrera física de contención en el mar. Más que una medida de eficacia contrastada, constituye una solución de carácter eminentemente simbólico que, además, resulta difícil de conciliar con las críticas que el propio Ejecutivo había dirigido hasta ahora a las políticas de fortificación fronteriza.
Por último, resulta difícil explicar el malestar del Ejecutivo ante la reacción de muchos gobiernos de la Unión Europea. Desde hace años, la política migratoria comunitaria se orienta hacia un mayor control de las fronteras y una reducción de los incentivos a la inmigración irregular, mientras que el Gobierno español se ha ido alejando de ese consenso. Puede discrepar legítimamente de él, pero no debería molestarle que sus socios respondan de forma coherente con la posición que vienen manteniendo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
- El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco
- El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio