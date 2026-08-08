La mancha de la mora con otra verde se quita

Proverbial y a la vez sistémica la entente hispano marroquí se la juega para celebrar la final del próximo Mundial FIFA 2030, sino relevamos a su presidente Infantino (que tira los saque de esquina a Trump para que remate Marruecos) nos meten el gol.

El fútbol quizás sea una de las máximas motivaciones de la juventud marroquí, de la que el 30 por ciento que ni estudia ni trabaja, para amerizar y aterrizar en España aspirando a ver (a ser) Lamine Yamal, que para ver a Messi o Cristiano también les manipularon.

Entre saltos de vallas y cruces a nado de Marruecos a territorio español lo más doloroso son las pérdidas humanas, irreparables para sus familias. Para la población de Ceuta sentirse asediada ante la entrada de decenas de miles de marroquíes supone otra emergencia, una más, con las que el presidente Sánchez se curte y sale airoso.

Esta arribada masiva obedece a movimientos de ajedrez-diplomático, Mohamed VI desplaza "peones" cada vez que España se sale del guion (por vocación familiar se huele un cambio de ciclo y el humo de su enemigo íntimo, España, y lo aprovecha).

Lo más inquietante para España es que el Ministerio del Interior echa la culpa al humo de los incendios forestales para no prevenir el asalto a Ceuta. Es preocupante.

Igual de preocupante es que la máxima autoridad del Estado, siguiendo artículo 56 de nuestra Constitución: "Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales", y que S. M. don Felipe VI nos recuerde que "el Estado debe velar por su seguridad". ¿Quién manda en el Estado? ¿Qué hace el Gobierno de España? Tanto barullo, para echar una baliza de contención contaminante al agua. ¡Tela!

Alguien debería preocuparse si los marroquíes residentes aquí sienten la misma identidad patria que los ceutíes de origen marroquí, sería muy recomendable medir su grado de sentirse españoles, pues igual que el entonces rey alauí organizó la "Marcha Verde" de afuera pa’ dentro (Sahara español) se hace la contraria de adentro pa’ fuera.

Si la disculpa de no atajar esta reiterada entrada masiva es por que los cuerpos y fuerzas de seguridad atienden a los incendios (siguiendo al Ministerio del Interior) habrá que malpensar, admitir que una simple caja de cerillas tiene el mismo efecto que un misil balístico lanzado desde Rabat. Lo llaman guerra "híbrida" cuando es incendiaria.

"La mancha de la mora con otra verde se quita" es nominal frutal y se aplica en seis acepciones por la RAE: mora o moro no son negativos ni peyorativas, aluden a la historia, la procedencia geográfica o confesional, propio de la identidad marroquí cuya presencia en España alcanza ya el millón de súbditos del rey Mohamed VI. El Gobierno de España debe mirar a Europa (al mercado agrícola) y hacerse con el mayor número de moras verdes, así de fácil.