Opinión
La ciencia en un tuit: Lucha entre microorganismos
Frente a la creciente amenaza de las bacterias patógenas, científicos del MIT han encontrado un aliado inesperado: los bacteriófagos, virus capaces de reconocer, infectar y destruir bacterias de forma natural.
Los científicos han aprendido a reprogramar el ADN de estos virus, modificando sus instrucciones genéticas para que ataquen únicamente a las bacterias responsables de una infección. El resultado es una auténtica terapia de precisión, capaz de eliminar los microorganismos dañinos sin alterar las bacterias beneficiosas que forman parte de nuestro organismo. Esta estrategia podría revolucionar la lucha contra las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, un problema sanitario que crece año tras año en todo el mundo.
Además de su enorme potencial en medicina, estos virus "programados" podrían utilizarse en otros ámbitos, como el de la seguridad alimentaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
- La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
- EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería