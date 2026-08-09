Feijóo, entre la encrucijada de Vox y la urgencia del 'potaje madrileño' por el poder

Al PP se le está atragantando el asunto de Ceuta. La maquinaria monclovita ha conseguido que el tema principal de esta crisis sea si los gobiernos de las comunidades autónomas en los que participa Vox van a romperse por tener que acoger a los menores que no se han devuelto en Ceuta como les obliga la ley y admiten los populares. Nada se dice, nada se oye, nada se debate sobre el agujero de inteligencia en la seguridad nacional que impidió detectar los movimientos previos a la llegada de 72.000 personas a la frontera de Castillejos. Vox está siendo desde las elecciones del 2019 la gran piedra en el zapato del PP, primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo. En estos siete años ha vivido lo mismo que sufrió el PSOE desde la irrupción de Podemos tras la eclosión del 15-M. El suelo del PSOE se situó entonces en el 22% en 2015 mientras que el del PP llegó al 16,7% en el 2019.

Alta capacidad de resistencia

Si lo comparamos con sus homólogos del Partido Popular Europeo, los de Feijóo no salen malparados, más bien todo lo contrario. Forza Italia y el RPR francés prácticamente han desaparecido. La CDU resiste, pero en las últimas elecciones federales sumó el 28,6% de los votos frente al 33,1% de Alberto Núñez Feijóo en julio del 2023 cuando, recordemos, ganó los comicios. Solo los conservadores de Grecia y Portugal mejoran los resultados de España mientras que los polacos los empeoran. El drama del PP de España es que el crecimiento de Vox le ha llegado en la oposición, sin capacidad para contrarrestarlo desde los resortes del poder. El goteo de elecciones autonómicas en el ciclo electoral que empezó el invierno pasado en Extremadura no ha hecho más que engrandecer esa sensación de un PP cada día más dependiente de Vox, no solo en la aritmética sino también en el discurso.

Secuestrado por el potaje

En este contexto, a Feijóo se le ha complicado el tiempo de espera para que le llegue el turno de acceso al poder. Lo que llamamos el potaje madrileño (la suma de algunas esferas de los poderes del Estado, los grandes contratistas de las administraciones públicas, algunas empresas cotizadas y algunos medios de comunicación) tiene atenazado al líder de la oposición por dos motivos. El primero es porque tienen prisa para que Pedro Sánchez abandone la Moncloa, algunos días incluso más prisa que el mismo Feijóo y utilizan el contrapunto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para indicar al líder nacional los límites de la distancia con Vox y de la colaboración institucional con el Gobierno. En segundo lugar, ese potaje considera que el turno de la alternancia política en España está alterado desde los atentados de Atocha que impidieron al PP gobernar un periodo de tiempo equivalente al del felipismo. La moción de censura contra Rajoy y el pacto de Sánchez con Puigdemont han agravado esa sensación de que el PSOE hace trampas para arrebatar el poder a quien le corresponde ostentarlo de manera natural. La prisa y la sed de venganza de estos colectivos han llevado a Feijóo a centrar su oposición en la corrupción del sanchismo, una operación de riesgo porque produce un efecto de espejo con la del mismo PP y da alas a Vox como alternativa antisistema, al menos, antisistema del turno de alternancia. Nótese cómo en las encuestas, a los de Abascal les va mejor cuando la agenda se centra en la corrupción que cuando se habla de gestión o de economía.

Recuperar a la clase media

Con esta estrategia, conducida por su estrecho núcleo de confianza, Feijóo se ha librado de que el potaje madrileño lo haya ejecutado en la plaza pública como hizo con Casado. Pero pierde una gran oportunidad. Y es la de convertirse en el líder de la recuperación de la clase media en España, diezmada desde la crisis del 2008 y sepultada en impuestos y cotizaciones sociales desde que Sánchez gobierna y retiene en el Estado un porcentaje excesivo de la riqueza generada por la buena marcha de la macroeconomía. La renta disponible de los españoles solo ha crecido el 5,2% desde el 2007, mientras que en la UE ha subido un 16,9% y en la OCDE un 29,8%. «Make the middle class great again» sería un gran programa de gobierno para las próximas elecciones sean cuando sean, tan sencillo de explicar como la prioridad nacional, pero mucho más factible de conseguir. A Feijóo el turno no le va a llegar atendiendo solo a Madrid, donde no necesitan clase media, sino consiguiendo que la gente en Valencia, en Baleares, en Canarias, en Andalucía o en Catalunya tenga un salario que les permita comprarse un piso.