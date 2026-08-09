Un gran evento turístico

Ana Bárcena es socia colaboradora de Compromiso Asturias Siglo XXI

No siempre vence el más grande; a veces basta con estar en el lugar exacto, en el instante preciso.

En ocasiones, la historia demuestra que lo aparentemente pequeño puede cambiar el curso de los acontecimientos. Ocurrió, según la tradición, en las montañas de Covadonga donde un reducido grupo de hombres liderados por Pelayo desafió al imponente ejército musulmán capitaneado por Al Qama. Más de trece siglos después, el cielo nos ofrecerá una imagen que recuerda esa misma idea. El 12 de agosto de 2026 a las 20:26h la Luna, con un diámetro unas 400 veces menor que el Sol, conseguirá ocultarlo por completo ante nuestros ojos. La coincidencia de que el Sol también esté unas 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna hace que veamos a ambos casi del mismo tamaño. Durante cerca de dos minutos, el astro que concentra el 99,8% de toda la masa del Sistema Solar desaparecerá de nuestra vista tras la silueta de un pequeño satélite. Será el primer eclipse total visible desde gran parte de España en décadas y atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales. Y toda Asturias tendrá el privilegio de quedar dentro de la franja de totalidad.

El eclipse puede convertirse en uno de los mayores eventos turísticos y científicos de la década en el Principado con previsiones de miles de desplazamientos y una importante repercusión económica.

Cuando la Naturaleza cree que ha llegado la noche.

Durante unos minutos el eclipse no solo cambiará la luz del cielo, cambiará también el comportamiento de la vida que nos rodea. La temperatura descenderá, las sombras se transformarán y la Naturaleza recibirá una señal equivocada. Por unos instantes creerá que ha llegado la noche. Los pájaros pueden buscar refugio, los insectos nocturnos adelantar su actividad y el paisaje quedar envuelto en un silencio inesperado. Pero quizá sea ese silencio, más que la propia oscuridad, lo que convierta el eclipse en una experiencia inolvidable y sobrecogedora. Será como si la Tierra contuviera la respiración mientras millones de personas miraremos hacia el mismo punto en el cielo. Y cuando la luz vuelva, ¿seremos capaces de conservar esa conexión con la noche y con las estrellas?

Del eclipse a las estrellas: la oportunidad Starlight de Asturias.

El eclipse total de Sol situará a Asturias en el centro de la astronomía mundial durante unos minutos. Sin embargo, el verdadero desafío será convertir ese interés puntual en un impulso duradero para el astroturismo y la protección del cielo nocturno. En octubre de 2021, La Fundación Starlight certificó a Allande y lo convirtió en el primer Concejo Starlight del mundo y en el primer territorio certificado de estas características en Asturias. Aquí se validaron la calidad de su cielo nocturno, los bajos niveles de contaminación lumínica, el compromiso municipal con la protección del cielo y su potencial para desarrollar el astroturismo.

A partir de ahí se ha creado Allande Stars que desarrolla el astroturismo en el concejo y así el cielo se ha convertido en un recurso turístico durante todo el año y no únicamente en verano.

Esta certificación, reconocida internacionalmente, ayuda a que vaya a haber una ocupación prácticamente completa en la zona durante la semana del eclipse.

Este evento no creará el astroturismo en Asturias, simplemente puede acelerar un camino que Allande ya ha comenzado a recorrer. Se trata de hacer que las personas que vengan atraídas por el eclipse el 12 de agosto de 2026 vuelvan después. Hemos de ser capaces de aprovechar la gran repercusión internacional creada y concejos como Somiedo, Ibias, Degaña, Cangas de Narcea, Oscos-Eo, Ponga, Caso y Sobrescobio… podrían iniciar procesos similares al de Allande ya que reúnen características similares y muy favorables.

Sé bien de lo que hablo. Hace unos años yo era la alcaldesa de un pequeño municipio de menos de 100 habitantes: Muriel Viejo en la comarca de Pinares de Soria. En 2018 conseguimos que fuera el primer territorio de la provincia de Soria en obtener la certificación como Destino Turístico Starlight. Para un municipio tan pequeño el mío parecía un empeño desproporcionado. Sin embargo, aquel sueño acabó convirtiéndose en el primer paso de una transformación que alcanzaría a toda la provincia:

- En 2022 abre sus puertas El Cielo de Muriel, hotel concebido en torno al astroturismo que obtuvo la certificación como Alojamiento Starlight y en 2023 premio internacional Starlight al Mejor Alojamiento.

- Toda la provincia de Soria obtuvo en 2023 la certificación como Reserva Starlight (primera provincia en conseguirlo)

- Borobia también forma parte de la red Starlight por su observatorio astronómico y oferta de astroturismo.

- En 2025 la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria fue certificada como Destino Turístico Starlight impulsando miradores estelares, formación de monitores y desarrollo del astroturismo.

David solo necesitó un instante para derrotar a Goliat. La Luna apenas necesitará dos minutos para eclipsar al Sol. Igual que el Concejo de Allande ha sido capaz de situarse en el mapa internacional del astroturismo, igual que Muriel Viejo abrió en Soria un camino que acabaría recorriendo toda una provincia. Ojalá en Asturias aprovechemos ese breve espacio de tiempo para descubrir que tenemos otro gran tesoro además de las montañas, los bosques o el mar: el cielo que nos cubre.

Las estrellas no necesitan que las miremos. Somos nosotros quienes necesitamos volver a levantar la vista, porque cuando lo hacemos nuestro espíritu se abre y nos damos cuenta de lo pequeños que somos ante la inmensidad que nos cubre. Y quizá ese sea el verdadero legado del eclipse de 2026: recordarnos que cuando se apaga la luz del día… ¡Comienza el espectáculo de las estrellas!