"La Odisea", de la nostalgia al reconocimiento

Josefina Velasco Rozado es historiadora

La nostalgia, el deseo volver a "casa", es la necesidad del reencuentro con lo querido. Los griegos llamaban al regreso "nostos" y al reconocimiento de uno mismo en los demás "anagnorisis". Odisea es la superación de todos los peligros para lograrlo. De Troya a Ítaca hay una grandísima epopeya plagada de dioses que se involucran en las cosas de los hombres, de lugares fantásticos, de seres extraños y aventuras que ponen a prueba la voluntad y el ingenio humano.

Ríos de tinta corren sobre la película que el atrevido Christopher Nolan ha dirigido basada en una obra literaria fundacional. "La Odisea" de Nolan es, según una joven amiga, "un peliculón" capaz de retener a los espectadores durante 172 minutos, que ya es en estos tiempos de fugacidad. Los paisajes son impactantes, escarpados, solitarios, en su mayoría lúgubres e inquietantes; el mar, vivo y turbulento, como el enfurecido Poseidón, sobrecoge; las armas, los barcos, los harapos o los escenarios están logrados. Y la actuación del "héroe atormentado", Odiseo, en piel de Matt Damon, en juicio estrictamente personal, fantástica. A nivel menor, sin desmerecer, Telémaco, el hijo (Tom Holland), Penélope, la eterna tejedora hábil en armas de mujer (Anne Hathaway) o el perverso y cobarde pretendiente (Robert Pattinnson) en quien el director busca concentrar nuestras iras, están a la altura de la epopeya. Hay más personajes muy respetables, pero esto solo es la impresión sobre una obra inmortal impresionante llevada al cine.

Respetando a Homero, Nolan la inicia con una selección de la "Telemaquia", la búsqueda del hijo necesitado de saber de su padre perdido 20 años atrás. A partir de ahí ha preferido los cantos (capítulos o libros) más fantásticos, "más cinematográficos". De la elección en la obra atribuida a Homero (uno o varios, a debate en la "cuestión homérica") sorprenden algunas ausencias y licencias a veces injustificadas o producto de la sumisión a la corrección política y cultural actual.

Se olvida al convertir en narrador de "La Odisea" a Odiseo / Ulises, un hecho acaecido en la isla de Esqueria, donde el náufrago es salvado por la bella Nausícaa. Supone el reencuentro con los hombres y la civilización, con los buenos reyes Alcínoo y Arete que le ayudarán a volver. Ellos, los feacios, le agasajan y él, conmovido por el canto del aedo Demódoco sobre la guerra de Troya, se sincera; lo cuenta todo. Nada de esto se recoge y esa sí es una ausencia notable. Como si, a excepción de sus erráticos compañeros, Nolan huyera de los humanos y se refugiara en dioses y monstruos para construir su guion. Introducir esta larga estancia le obligaría a una escenografía diferente. Tampoco están Eolo y la bolsa de los vientos o los lotófagos, dueños del loto del olvido.

De los pasajes elegidos, en el del feo, deforme y descomunal Polifemo, hijo de Poseidón, devorador de hombres, nos hurta la conversación del cíclope con Odiseo, el "Nadie" que lo engaña y ciega desatando la furia del dios del mar. Queda convertida la hermosa, perversa y poderosa maga Circe en casi una bruja amargada que en una mísera choza poco tiene que ver con la sofisticada y enamorada amante de Odiseo. En cambio, los Lestrigones terribles son demasiado mecánicos y metálicos. En el descenso al Hades para consultar al adivino Tiresias, son los muertos quienes ascienden a una tierra de tinieblas turbadoras; allí Agamenón lamenta la traición de su vengativa esposa tan distinta a la fiel Penélope. En cambio, el caballo semienterrado en la playa semeja la estatua de la Libertad del mundo derruido en "El planeta de los simios". Muy logrado, entre terrible y teatral, es el paso por la isla de las sirenas o por el estrecho marítimo entre los espantosos Escila y Caribdis. En todos los desencuentros Odiseo ha ido perdiendo a los suyos porque les faltó astucia, firmeza y aguante; son débiles ante la adversidad. Y la debilidad y la soberbia matan. Desvalido llegará a la isla de Ogigia, donde convive años placenteros, aunque añorando su hogar, con la ninfa Calipso hasta que ella, por orden divina, lo deja marchar. El protagonismo de Calipso se dilata tal vez para rentabilizar a la bella Charlize Theron. Cuanto le ha sucedido lo contará Odiseo en el banquete feacio.

Su diosa protectora, Atenea, y su enemigo mortal, Poseidón, forman parte de esta historia de historias. La alabanza de la hospitalidad (xenía) con el extranjero es ley de dioses y símbolo de civilización; cuántas veces se olvida. Hay además cesiones narrativas al hoy como el remordimiento por la matanza de Troya. "El Odiseo original es astuto, sí, pero moralmente ambiguo: no es un héroe intachable". Tampoco Menelao venga la infidelidad de Helena, presentada como una belleza negra. El aedo Femio de Ítaca es demasiado rapero. Son licencias de adaptación a la sensibilidad actual, como el romántico viaje a la puesta del sol en un mar calmado.

Cuando llega a Ítaca, el hogar, sus penurias continúan. Es la lucha en casa, una última prueba: la del reconocimiento de los suyos y la venganza ante los pretendientes que esquilman su palacio, acosan a su esposa y amenazan a su hijo. A su lado su hijo Telémaco, el leal porquero ciego Eumeo (bienhechor), la criada bondadosa Euriclea (la de buena fama) o el perro Argos, vivo solo por esperarle. Y ejemplar la entereza de Penélope, la roca que lo ha mantenido todo. El duelo obligado es de nuevo un alarde de astucia, habilidad y valor, las virtudes máximas de Ulises. Esos cantos (XIII-XXIV) se abrevian. Si queremos descubrirlo habremos de recurrir a Homero.

Según una crítica, "quienes la disfrutarán más serán ‘quienes tienen la suerte de no saber griego’ ... y solo querían comer palomitas y huir del calor veraniego del 2026". Pero es una digna película, aunque no sea la "Odisea" de Homero. Por supuesto, si alguien piensa que viéndola queda liberado de leerla, "ni de coña", porque como dice el divulgador de la cultura clásica Emilio del Río, "los clásicos sirven para la vida". Las grandes obras de la literatura universal, por muchas versiones, películas, series, videojuegos o cómics que inspiren, hay que leerlas. Es otra odisea.

"Musa, háblame del hábil varón que en su largo extravío,

tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya,

conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes.

Muchos males pasó por las rutas marinas luchando

por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres;

pero a éstos no pudo salvarlos con todo su empeño,

que en las propias locuras hallaron la muerte. ¡Insensatos!"... (continúen)