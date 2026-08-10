Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Heteropesimismo / Mortiner

–¿Qué tal, né? ¿Qué ye de tu vida?

–Equí toi, Pili, como Angelina.

–¿Qué Angelina, né?

–Angelina Jolie.

–¡Ai madre! ¿Adoptasti seis guajes?

–Non, home, non. Dejé de buscar pareja.

–¿Entós?

–Toi agotá, fía.

–¿Yá nun tienes ganes de mambo?

–Tengo ganes de siesta.

–Home...

–Calla, nun quiero ni oír esa palabra.

–Tovía nun conocisti al adecuau.

–Quita, quita. ¿Nun me notes quemada?

–Siendo agosto, y con esti tiempu, ye normal.

–De los paisanos, digo. Nun hai unu que merezca la pena.

–Que sí, boba, pero ye como los percebes buenos. Hai que jugase la vida pa cogerlos.

–Na. A los sesenta tienen una pila fíos, varies ex en pie de guerra, perru compartíu, cacao mental, lesión lumbar y…

–Y una bicicleta de carbono.

–Amás de verdá, jojojo. ¡Tan guapos!

–Pos yo tovía me ilusiono. El branu ta pa ligar.

–El branu ta pa sandía, Pili, déjate de pijaes.

–¿Ni un perreo?

–¿Yo? Qué va. Dame más alegría un ventilador industrial.

–¿Y si conoces a alguien?

–Qué pereza. Sobretodo, la entrevista.

–¿Qué entrevista?

–"¿Qué haces?" "¿Ónde vives?" "¿Qué busques?"... Busco sombra. Y silencio.

–Chica, hailos bien simpáticos.

–Sí, hasta que descubres que dicen "bro" con sesenta años. ¿Ónde vas con esi?

–¿Entós renuncies al amor?

–Renuncio al trabayu extra. Yá nun tengo nin tiempu nin ganes d’educar a naide. Toi como Angelina, fía, nun confío nos homes.

–Ella ta centrada en los fíos, y el castrón de Brad Pitt yá tien otra novia.

–Angelina tien paz, que cotiza más.

–Ná. El problema ye que perdisti la confianza.

–Les ganes, Pili.

–¿Qué, ho?

–Lo que perdí son les ganes.

–Tu antes yeres bien romántica.

–Antes planchaba les sábanes.

–Pos yo non renuncio al amor, ¿oíste? Llegamos a una edá…

–...Na qu’una yá nun siente la obligación de emparejarse.

–Yá, muyer, pero renunciar así a los homes…

–Yo a lo que renuncio ye a pensar que mi felicidá depende de qu’apaeza unu. n

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