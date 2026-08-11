La vida se encarga de que uno espere un eclipse sin saber muy bien para qué. Estamos hablando de un acontecimiento que, según dicen, sucede solo una vez y no de vez en cuando. Entre gafas de cartón, se anuncia como si fuera el último tren de la civilización: ocurrirá tal día, a tal hora y, si las nubes no se empeñan en fastidiarlo, podremos verlo. Hoy, parece ser, es uno de esos días.

Un eclipse total es, además, una formidable fábrica de deseos. Las agencias de viajes hacen su agosto con meses de antelación. Los hoteles suben las tarifas. Los pueblos que hasta ayer no figuraban en el mapa se convierten de pronto en capitales cósmicas. Todo el mundo quiere estar allí cuando la Luna tape al Sol, aunque sea durante unos minutos, como si el universo hubiese decidido ofrecer una función única y gratuita. La idea de que algo suceda una sola vez en la vida tiene un poder extraordinario sobre el ser humano. Es el mismo argumento con el que se venden bodas, viajes, conciertos, y botellas de vino carísimas. "Esto no volverá a ocurrir", dicen. Y pagamos por ello. Lo curioso es que el eclipse no necesita de nuestra participación. El Sol seguirá ahí, la Luna hará su trabajo y la Tierra continuará girando con la indiferencia de siempre. Somos nosotros quienes necesitamos convertir el fenómeno en acontecimiento, vestirlo de presagios y cargarlo de deseos.

Un eclipse se parece a la política cuando unos pocos cuerpos se alinean, millones miran hacia arriba y casi todos esperan que ocurra algo extraordinario. Luego vuelve la luz y descubrimos que seguimos exactamente dónde estábamos. Si es que no estamos aún peor. Durante siglos los eclipses resultaron decisivos para influir en decisiones políticas, religiosas, incluso militares. Bien mirado y de la forma en que ruedan los tiempos, es como para echarse a temblar.