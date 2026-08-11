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Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Eclipse informativo

¿Están obligados a comparecer los ministros citados por el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta?. No entremos en cuestiones legales: es el Gobierno, representado por su Presidente, el que debería tomar la iniciativa de comparecer, al menos ante los medios, para explicar lo que pueda. Es comprensible que aún no sepa con certeza el fondo del asunto -o sea, cómo se desató el movimiento migratorio, quién montó la estrategia y cuál fue la mano que pulsó el botón- sino solo quién no hizo lo preciso para evitarlo. En una acción con tantas medidas y "distracciones" para hacer opaco el origen es de suponer que la primera apariencia engaña. Es entendible también que, pendiendo el riesgo de una repetición, lo primero es prevenirla, además de completar la reabsorción de los efectos de la anterior. Pero la callada solo alimenta sospechas o bulos y alguna información resulta obligada.

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