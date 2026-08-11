Para el año 2030, la integración de la inteligencia artificial y la robótica habrá transformado las metrópolis en ecosistemas híbridos. Aunque las predicciones más extremas de una población robótica que supere a la humana se sitúan mayoritariamente hacia 2040, con una interface entre el estado celebrar a un disco duro (o a la nube) que se pueda trasladar a un humanoide, sin alma, pero con inteligencia. El paisaje urbano de 2030 ya mostrará alguna ciudad donde la presencia de humanoides será masiva y cotidiana. Se estima que para finales de esta década habrá unos 300 millones de robots humanoides operando a nivel global, en ciudades tecnológicas avanzadas, alguna de ellas en USA y otras en regiones del Asia-Pacífico.

Para entonces, se proyectan robots que podrían sustituir hasta una quinta parte de la fuerza laboral humana automatizando hasta un 30% de las horas trabajadas. Los humanoides habrán alcanzado niveles de autonomía que les permitirán realizar tareas complejas e impredecibles, desde asistir en cocinas concurridas hasta participar en labores de rescate. Habrá ciudades con más humanoides que humanos, fundamentalmente en áreas dedicadas exclusivamente a la manufactura, al almacenamiento y en sedes tecnológicas y centros de datos de alta seguridad. La visión de Elon Musk sugiere que el punto de inflexión global, donde los robots superen a los humanos en número (superando los 10 mil millones) ocurrirá en las proximidades de 2040.

Esto no solo afectará a la industria, sino también a los hospitales donde los humanoides colaborarán en tiempo real con cirujanos, analizando datos en vivo para mejorar los resultados clínicos. El coste de estas unidades será cada vez más accesible, permitiendo que su presencia en el hogar sea tan común como la de un teléfono móvil, modelos robotizados que hoy en día ya se producen en a un coste de 6000 dólares la unidad. El mayor experto en IA con acento español, David Vivancos, ha predicho que, a cinco años vista, la integración de la inteligencia artificial y la robótica avanzada habrá transformado el paisaje urbano de tal manera que, en centros neurálgicos específicos, la población de humanoides superaría a la humana.

Esta evolución no es solo una proyección técnica, sino el resultado de la convergencia de modelos de lenguaje masivos y actuadores mecánicos de alta precisión acelerados por la computación cuántica. Robots humanoides equipados con neuronas artificiales que actúan como "cerebros" derivados de la evolución de la tecnología que ya no estarán confinados a las fábricas, se desplazarán por las calles realizando tareas de mantenimiento, logística de última milla y servicios de emergencia. Se prevé que, en menos de quince años, en distritos financieros y zonas industriales de ciudades futuristas, el número de humanoides activos supere al de residentes humanos durante las horas laborales.

Estas "zonas de alta densidad sintética" funcionarán 24/7 (veinticuatro horas, siete días a la semana), permitiendo que la economía urbana nunca se detenga: reparto autónomo que entrega paquetes directamente en el interior de los hogares. Robots dedicados al cuidado de tus hijos, de mascotas o de personas mayores en sociedades con pirámides demográficas invertidas. Limpieza, reparación de infraestructura y gestión de residuos sin intervención humana. Ciudades habitadas mayoritariamente por entidades no biológicas que marcarán el comienzo de una nueva era de coexistencia.

Y para entonces, la IA ya no será una herramienta en nuestras pantallas, sino un vecino físico con el que compartiremos el espacio público, obligándonos a redefinir lo que significa vivir en comunidad. ¿Todo esto conllevará mucho paro? La revolución de la IA será tan disruptiva comparable a lo que fue la aparición del fuego o la electricidad. Sí, cambiará todos los marcos de empleo. La nube destruirá muchos trabajos de "cuello blanco" y los humanoides cubrirán muchos trabajos de "cuello azul". Pero esto traerá trabajos nuevos y, creo yo, que mejores. Como ha afirmado Elon Musk en Davos: "Es mejor equivocarse siendo optimista que acertar siendo pesimista".