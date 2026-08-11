De toponimia y don Antonio

El Gobiernu, a través de la consejera de Cultura y Política Llingüística, doña Vanessa, y del de Ordenación del Territorio, don Ovidio, acaba de presentar la plataforma "Topía", un instrumento digital que pretende recoger la toponimia menor, la de los ríos, fuentes, caminos, playas, praos, etc., mediante la colaboración de los vecinos o de cualquier ciudadano. Está disponible en castellano, asturiano y eonaviego y únicamente exige que el usuario se registre previamente mediante un nombre y una contraseña.

Una vez inserto el nombre en la aplicación y localizado el lugar, la propuesta sufre una peñera por los expertos, para evitar errores o disparates. Después se oficializa el nombre y la localización. A quien le interese: https://www.lne.es/asturias/2026/07/30/topia-nueva-aplicacion-principado-abre-132951134.html. La propuesta no es una novedad. En Galicia, por ejemplo, funciona la aplicación Galicia Nomeada, de características semejantes, con éxito notable, a lo que parece.

Además del interés por recoger y guardar palabras de lugares para siempre, la idea evitará la progresiva falsificación de los nombres asturianos, falsificación que lleva tiempo funcionando, bien por la presión oral castellanista, que actúa, ya desde la escuela, creando un complejo de inferioridad en el hablante; bien por la maniática y enfermiza deturpación desde las instituciones (¿por qué es loable “Lastres”, por ejemplo, y despreciable “Llastres”), en una forma nada sutil de imperialismo. Dejemos aparte los odiadores.

Y, a propósito, coincide la iniciativa con el aniversario de la muerte de don Antonio Trevín, tan respetuoso y amante de lo asturiano, asturianista a su manera, sobre socialista. Esa coincidencia me permite traer aquí, homenajeándola, su memoria, y sumarme a las honras que le han tributado sus compañeros, sus convecinos y, por supuesto, sus familiares. Hombre cabal, dialogante y afectuoso, Trevín. Amigo a quien extraño.

Por cierto, en 2015 presentó mi novela En el muro de tu corazón. Con motivo de su fallecimiento, publiqué sus palabras en mi blog: https://xuanxose.blogspot.com