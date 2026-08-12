El "mal de piedra" en las mujeres famosas

Cuando LA NUEVA ESPAÑA publicó mi último artículo sobre el "mal de piedra", en el que apunté el nombre de algunos personajes famosos, bien es cierto que, todos masculinos, una persona a la que aprecio me preguntó si es que no había mujeres famosas que hubieran padecido este mal. Le expliqué que es menos frecuente en mujeres, pero que me ponía a ello con toda justicia y rigor; y me lo tomé como una deuda que paso a expiar.

Aunque la literatura histórica suele centrarse en los hombres, muchas mujeres influyentes y famosas también cargaron en secreto –o a gritos– con este tormento. Y, aquí tiene, amable lector, lectora, un repaso histórico de grandes mujeres que plantaron cara al "mal de piedra".

En primer lugar, paso a presentar a la Emperatriz Ana de Rusia (1693–1740). Sobrina de Pedro el Grande gobernó Rusia con mano de hierro durante una década. Su salud, sin embargo, estuvo siempre jaqueada por dolores lumbares agudos que los médicos de la corte atribuían a "vapores". En 1740, los ataques se volvieron tan severos que la dejaron postrada en cama. Tras su fallecimiento, la autopsia reveló la crudeza de su "mal de piedra": sus riñones albergaban cálculos gigantescos que, según las crónicas de la época, "se asemejaban a un coral ramificado" (lo que hoy los médicos catalogamos como "cálculo coraliforme").

Otro personaje de gran importancia en la Historia fue Indira Gandhi (1917–1984). Implacable primera ministra de la India y una de las figuras políticas más poderosas del siglo XX, también supo lo que era el cólico nefrítico. En 1959, mientras su carrera política despegaba con fuerza comenzó a sufrir dolores de espalda y estómago insoportables. Tras ser diagnosticada con el "mal de piedra", tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en febrero de 1960 para extirparle los cálculos renales. Apenas se recuperó, regresó de inmediato a la primera línea de la escena geopolítica. Garra (genio) y valor no le faltaron nunca.

Pero dentro de la literatura también encontramos escritoras célebres que tuvieron que bregar con el "mal de piedra" mientras creaban sus obras, como, por ejemplo:

George Eliot (Mary Ann Evans, 1819–1880). La autora de obras cumbre de la literatura victoriana firmaba con un seudónimo masculino para garantizar que su trabajo fuera tomado en serio. Sufrió serios problemas de salud a lo largo de toda su vida, y a partir de febrero de 1874, cuando ya era una de las escritoras más respetadas de Europa, comenzó a sufrir ataques recurrentes de litiasis renal. Estos dolorosos cólicos la acompañaron durante sus últimos años de vida, condicionando sus periodos de escritura e influyendo en el tono cada vez más crepuscular de sus diarios y correspondencia.

Qué decir de Sor Juana Inés de la Cruz (1648–1695), quien en sus cartas y crónicas conventuales de la época se documenta que pasaba largos periodos con dolencias renales y fiebres asociadas a "males de la orina y de la ijada" (un término antiguo para referirse al dolor de costado provocado por los cálculos renales). La vida contemplativa y sedentaria de los conventos del siglo XVII, sumada a las dietas de la época, favorecían con frecuencia la aparición de esta dolencia entre las religiosas.

Y no por menos importante incluyo en último lugar a Edith Wharton (1862–1937). La primera mujer en ganar el Premio Pulitzer de ficción ("La edad de la inocencia") no solo retrató la hipocresía de la alta sociedad neoyorquina, sino que también tuvo que lidiar con problemas de salud agudos. En sus diarios y en la correspondencia con su círculo cercano (como su gran amigo Henry James), se recogen episodios en los que tuvo que hacer pausas prolongadas en su prolífica escritura debido a severos ataques de "grava renal", término éste que se usaba para los cálculos de menor tamaño.

Pues, con estos gráficos y sublimes ejemplos creo que queda zanjada mi deuda, porque, "haberlas, haylas".