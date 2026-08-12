El Sol acrobático eclipsa al primitivo ser humano

Según lo previsto y con una puntualidad solo exigible a escala astronómica, el Sol acrobático ha eclipsado al primitivo ser humano, invisible durante un par de minutos desde su guía y matriz estelar. Las personas son polvo de estrellas, condensado en un número de espectadores que supera a la suma de las audiencias de todos los eclipses registrados a lo largo de la historia.

En la superposición de Luna y Sol, de nuevo David oscurece a un Goliat que lo multiplica cuatrocientas veces en tamaño, mediante el truco digno de Ulises de colocarse cuatrocientas veces más cerca del observador. En ‘La Odisea’ según Christopher Nolan, el héroe retornado y su Penélope parten "a la caza del Sol fugitivo", una síntesis perfecta de las causas inalcanzables.

El Narciso contemporáneo abandona su ensimismamiento digital, para prestarle la atención a astros situados a 150 millones de kilómetros de distancia, con un retraso de ocho minutos en el transporte de su luz. Un Odiseo debería recorrer cinco mil kilómetros diarios para alcanzar el Sol al final de sus días, tras sortear a Circe y a Calipso.

El espectáculo transcurre en el escenario más desmesurado imaginable, una hoguera de miles de millones de hectáreas. La Luna lorquiana transforma al gigante en una parodia del satélite, con sus fases menguante y creciente. La vencedora del Sol se reserva el privilegio de definir las zonas de umbra y de penumbra, de infierno y purgatorio. Los tres astros involucrados danzan en sincronía, sin improvisaciones ni traspiés. La realidad funcionaría mejor sin los eclipsados seres humanos.

En su concepción mercantilista, el eclipse debía derrotar la monotonía solar, pero Chesterton ya desbarató la idea de una estrella sin imaginación, para reivindicar la vitalidad incansable que le empuja a reproducir su espectacular ascenso y caída a diario. "Es posible que Dios le diga cada mañana ‘hazlo de nuevo’ al Sol, y cada noche, ‘hazlo de nuevo’, a la Luna".

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La sucesión de días y noches se corresponde pues con los bises generosos de los artistas agradecidos. En el eclipse ensayan una cabriola adicional, evítese la expresión "triple salto mortal" porque cabe esperar que no se trate de un fin de fiesta. Por cierto, hasta en los comentarios más concienzudos sobre la fugaz desaparición se informa de que "el Sol se desplaza", el papanatismo en torno a un fenómeno predecible obliga a cancelar incluso a Copérnico. Nadie está exento de confundir la realidad con su percepción del entorno, la ciencia prepotente es una burda aproximación según el diagnóstico de Niels Bohr.

Con el eclipse, el ser humano reclama el cetro de eje de la Creación, profanos y expertos hablan del oscurecimiento como si lo hubieran diseñado. Utilizar la predicción de los eclipses para sojuzgar a las masas parecía una superstición antediluviana, pero funciona porque siempre sobrarán compradores de lotería. A la hora de la verdad, los recalcitrantes descubrirán que el Sol tampoco es plano, pero los afirmacionistas tampoco podrán circunscribir las llamaradas exuberantes a una esfera perfecta que quema a millones de grados. El Universo dispara una nueva incógnita a cada respuesta, y su secreto mejor guardado es el exceso de energía, de ahí que el peor momento de la desvencijada máquina terrestre proceda del calor.

El eclipse de todos los eclipses ha batido marcas de audiencia y también oscurece a un nuevo terremoto en Colombia, el recordatorio de la Tierra como bola de fuego salvo para quienes detectan una advertencia al presidente de ultraderecha recién estrenado. A escala provinciana, es el segundo apagón de la era Sánchez, pero el primero que el presidente se atribuye con avidez aunque no tenga nada que ver en su gestación a diferencia de lo ocurrido en abril de 2025. Se entienden las críticas al diputado popular tránsfuga Sergio Sayas, porque ha acertado al diagnosticar que "esta semana nos entretendrán con el eclipse". Solo le faltó incluir al PP en la tramoya.

En cambio, la ultraderecha ha claudicado ante este eclipse socialdemócrata de degustación familiar. El guion exigía a Vox una impugnación de la conjura astral, para asociarla con una patraña del prestidigitador Sánchez. Incluso quienes dudan sobre la atribución del oscurecimiento a la Moncloa, se admiran de la creación de una comisión intergubernamental astronómica que fue innecesaria cuando se violó la "integridad nacional" en Ceuta.

Desde la covid, los países ansían repetir los confinamientos y restricciones con una regularidad solar. La restauración del lema que proclama que "El Gobierno salva vidas"desfigura a las catástrofes auténticas, y solo garantiza que los Estados disponen de una solución policial para cada incidencia de talla minúscula. Los atascos son inevitables, excepto cuando los provoca la asistencia a un eclipse de menos de dos minutos.

Varias personas observan el eclipse solar en su totalidad. / José Luis Roca

La humanidad se ha vuelto hippy, pero no hay discurso detrás de las sombras chinescas del eclipse, solo una sensibilidad epidérmica compartida. Las frustraciones, pero también las esperanzas, sobrevivirán intactas a la intromisión de la Luna,. Cabe imaginarla como una dama educada, pidiendo disculpas por haberse colado en la rutina diaria durante la función. Tras barrer los plásticos de la fiesta, las criaturas terrestres iluminadas por el Sol recuperarán la concentración en los asuntos próximos.

Las gafas CE, siglas de Conformidad Europea, quedarán almacenadas junto a las también inservibles mascarillas CE, que en realidad se traducen por China Export y son igualmente fraudulentas. Ningún experto ha tenido el coraje de señalar que toda protección ocular resultaba insuficiente para domesticar al Sol enmascarado. De ahí que las escasas vencedoras del eclipse sean aquellas personas que han logrado desmarcarse milagrosamente de la contemplación del prodigio. Han dado el primer paso hacia el abandono higiénico de las redes sociales, ánimo.

El Eclipse mayúsculo gozará de más secuelas que Spider-Man. La versión original ya se ofrece empaquetada junto a una lluvia de estrellas, para quienes consideran pueril el elemental juego de luces que acaba de producirse. Mañana empezarán a contratarse paquetes turísticos para las penumbras solares del 27 y el 28. Miles de millones de espectadores no pueden equivocarse a la vez, en el descubrimiento generoso con cinco mil años de retraso de que al Sol lo llaman Dios.

El show ha concluido, el Sol continuará interpretando a diario la danza que sus espectadores nunca alcanzarán a entender por completo, a riesgo de extinción si lograran desentrañarla. Pervive el asombro ante quienes insisten en atribuirle un trasfondo moral al encaje de los astros, para acabar decretando que "un nuevo amanecer estallará sobre el mundo en tinieblas, y nuestros errores serán olvidados de nuevo". Así acaba ‘La Odisea’ auténtica, la de Nolan.