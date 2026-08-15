Opinión
Despistado con pistas
Cansado de dar vueltas al tablero ceutí sin encontrar sentido, voy a ver a Vindio, al que encuentro sentado junto a un dolmen, según él para hablar con los antepasados. Me dice, con su lenguaje críptico, que hay que distinguir entre quién hizo o dejó de hacer qué, quién ha montado y movido los hilos del tinglado, para lo que hacen falta grandes capacidades, y quién es el empresario de la barraca, o sea, del nuevo frente Sur de autocracias pragmáticas y trasversales. Sin llegar a entenderlo pregunto ¿y del lado de acá, en el frente Norte?. Hay que distinguir también, dice, entre el francotirador que va por libre con sus malditos principios y ha desatado la caja de los truenos, las democracias de Europa siempre a berzas y el caballo de Troya, una red con el mismo empresario y una franquicia al menos por país. Le digo que sigo sin entender, Vindio se gira y vuelve a sus antepasados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- El Principado valora un barrio de Oviedo para acoger a menores 'absolutamente integrados' y acompañados las 24 horas
- El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
- Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
- Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en el centro comercial de Mieres