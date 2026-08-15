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Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Despistado con pistas

Cansado de dar vueltas al tablero ceutí sin encontrar sentido, voy a ver a Vindio, al que encuentro sentado junto a un dolmen, según él para hablar con los antepasados. Me dice, con su lenguaje críptico, que hay que distinguir entre quién hizo o dejó de hacer qué, quién ha montado y movido los hilos del tinglado, para lo que hacen falta grandes capacidades, y quién es el empresario de la barraca, o sea, del nuevo frente Sur de autocracias pragmáticas y trasversales. Sin llegar a entenderlo pregunto ¿y del lado de acá, en el frente Norte?. Hay que distinguir también, dice, entre el francotirador que va por libre con sus malditos principios y ha desatado la caja de los truenos, las democracias de Europa siempre a berzas y el caballo de Troya, una red con el mismo empresario y una franquicia al menos por país. Le digo que sigo sin entender, Vindio se gira y vuelve a sus antepasados.

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