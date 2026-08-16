Opinión
La ciencia en un tuit: Hacia un cemento sostenible
La incorporación de derivados del grafeno al cemento convencional ha permitido desarrollar un material más resistente, duradero y con mejores prestaciones. Además de prolongar la vida útil de edificios e infraestructuras y reducir los costes asociados a su mantenimiento, este avance podría ayudar a disminuir el impacto ambiental de uno de los materiales más utilizados en el mundo.
La fabricación de cemento genera cerca del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad humana. Además, se prevé que en 2050 dos tercios de la población mundial vivan en ciudades, lo que aumentará notablemente su demanda. Disponer de cementos más duraderos permitiría reducir la necesidad de reparaciones y nuevas construcciones, generar menos residuos y, en definitiva, disminuir su huella de carbono.
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