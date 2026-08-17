Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Escapados / Mortiner

–Disfrutando, sí, pero con un vacíu...

–Yá, claro, el de nun teneme al to llau.

–Non, Merce, el vasu vinu, qu’acabo de da–y dos tragos y yá ta otra vez vacíu.

–¿Pero échesme de menos?

–Home, claro. ¿Y tu a mí?

–Una barbaridá.

–¿Ves? La distancia reaviva el deseo.

–Home, claro. Tengo unes ganes lloques d’abrazate.

–Yo tamién.

–Pero sin prisa, eh. Qu’el deséu tampoco hai que gastalu de golpe.

–Hai qu’alministralo, sí, como la pensión. ¿Sabes lo que más echo de menos?

–¿El qué?

–Que me preguntes tol putu día ónde tán les tos gafes.

–Pos yo, escuchar el putu secador a les siete de la mañana.

–Nunca lo escuches porque tas roncando como un jabalí asmáticu.

–Sí, ho. Tamién añoro el viciu que tienes de falar coles plantes.

–Peor ye lo tuyo, que riñes col árbitro viendo partíos grabaos.

–Bueno, hala… Hablamos, eh.

–Sí, hala, yá hablamos, cielín, que voi dame un bañín.

–Báñate, anda, que buena falta te hará.

–¿Tas llamándome gochu?

–Y nun quites los calcetos colos pies, que paeces un chimpancé.

–Qué cariñosa yes, vida. ¿Duermes bien?

–Como un lirón, sin que nadie me robe la sábana.

–Bueno, hala…Que mañana tengo escursión en catamarán.

–Eso, pa joder el llombu. ¡Depués quéjaste!

–¿Y tu qué vas facer?

–Tenemos partíu de solteros contra casáos. ¡Toi convocau!

–Eso, pa joder la cadera. ¡Depués quéjaste!

–Bueno, hala… Hablamos, eh.

–Sí, hala, yá hablamos, qu’esto nos va a venir bien como pareja.

–Hai qu’echase de menos.

–Ye que vese tolos díes...

–¿Y tu comes bien, Marcelino?

–¡Qué va! corderu, morciella, quesu, vino y flan.

–Ónde tea el mi brócoli, ¿eh cielu?

–¡Home, vaaaa! Ónde va parar. ¡Y el menú del día a preciu d’eclipse! ¿oíste?

–Nun me hables del eclipse, aquí nun se vio un pijo. ¡Vaya pufu!

–Aquí tampoco, vida. ¿Alcordástite de mí?

–Sí, ho.

–¿Y qué pensasti?

–Digo: bueno, anda, polo menos nadie me ta gritando na oreya.

–¡Ai, qué gusto escuchate tan lejos!

–Y yo a ti. ¡Llevamos una semana sin reñir!

–Yá, eh. ¡Menudu record!

–Bueno, hala… Nun te quiero quitar tiempu, amor.

–Hala, hala… Sí. Nin yo a ti, cielín.

–Qué guapo ye querese, ¿eh vida?

–Home, claro. Cada unu nuna provincia distinta.

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