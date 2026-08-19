Opinión
Choque infinito entre Congreso y Senado
Francina Armengol y Pedro Rollán tienen una excelente relación personal que no han trasladado a su trato institucional como presidentes del Congreso y del Senado, hasta el punto de empujar a las dos cámaras al choque constante para mayor gloria de la polarización.
La instrumentalización que PSOE y PP han hecho de las Cortes esta legislatura tendrá este martes un nuevo capítulo, con el plantón de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Cámara Alta, donde había sido reclamada para dar explicaciones por la crisis de Ceuta. La incomparecencia de Robles se suma a la de otros ministros, como Albares y Grande-Marlaska, que también han preferido ir al Congreso a finales de mes y esquivar así la mayoría absoluta del PP.
El Senado sostiene que el Congreso intenta reducirlo a una simple cámara de segunda lectura, mientras que el PSOE responde que el PP utiliza su mayoría absoluta para retrasar leyes aprobadas en la Cámara Baja y trasladar al terreno institucional su oposición al Gobierno.
Siempre que ha habido mayorías diferentes en las dos cámaras se han producido roces, pero el choque institucional alcanzado en esta legislatura supera todos los precedentes. El resultado es una conflictividad excepcional entre Congreso y Senado. En dos años, por ejemplo, el PP ha llegado a promover siete conflictos de atribuciones, una herramienta prácticamente inédita hasta ahora y que permite acudir al Constitucional cuando una institución considera que otra ha invadido sus competencias.
El primer gran choque llegó con la ley de amnistía, pero la confrontación ha continuado con todo tipo de leyes, desde la de reforma de los antecedentes penales a las de eficiencia de la Justicia o la cadena alimentaria. La buena relación entre Armengol y Rollán no ha impedido el uso interesado de ambas cámaras en beneficio de sus respectivos partidos y eso es, sobre todo, un fracaso de ambos presidentes, incapaces de desmarcarse de la pugna partidista y de frenar la erosión institucional.
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