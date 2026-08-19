El equilibrio de Zapico, lo mismo a dos ruedas que sobre una tabla

Era de sobra conocida la gran afición por la bici de Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de Izquierda Unida en Asturias. Pertinaz ciclista dominical, Zapico no pierde ocasión tampoco para perderse por el monte en largas caminatas en las que supone que se encuentra consigo mismo y cavila sobre el devenir del gobierno de Barbón, del que forma parte al frente de la parte minoritaria.

Pero Zapico lo mismo le da al pedal que a la pala, como demuestra en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, en las que surca practicando pádel-surf por la ría del Nalón.

En el vídeo, Zapico promociona el plan especial para la ría del Nalón que su consejería está elaborando. Para el consejero, la desembocadura del Nalón ye "un sitiu muy guapu" y "muy amañosu" para practicar deportes náuticos. Ovidio Zapico afirma que ese plan territorial especial busca "revitalizar una de les ríes más emblemátiques que tenemos n’ Asturies" y resalta el apoyo de los ayuntamientos de Muros de Nalón y Soto del Barco, además de numerosas asociaciones. En su asturiano de les cuenques, lo único que chirría es la expresión pádel-surf (castellanización del inglés paddle surf). Ya puestos, podría haberse referido a la actividad como "remar enriba d’una tablona". La cosa, como en la bici, o en la política, es saber guardar el equilibrio. De eso sabe Zapico.