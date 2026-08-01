Opinión
La garganta de Ormuz
Ya se que el nombre es "estrecho", pero hablo de la nuestra, la garganta de los países sin petróleo, que dos de los mayores productores del mundo, USA e Irán, aprietan, mano a mano, ajustando a su antojo el flujo negro que nos llega por él, los precios que engordan sus cajas a nuestra costa, la inflación que nos desangra día a día por efectos de las subidas. ¿Por qué hablar tanto de Ormuz, con lo lejos que queda?. Porque es un asunto doméstico como pocos, de los que afectan directamente al bolsillo de los hogares, con más fuerza cuanto menor sea su margen ingresos-gastos. Ya se que cuesta trabajo tomar esa distancia, pero hay cosas que solo así pueden verse. De esa esclavitud de argolla al cuello solo nos libraran las renovables y otras energías complementarias. ¿Se acabarán enterando nuestros patriotas de andar por casa, o seguirán con su atávico ¡vivan las caenas!?
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