Opinión
De picu, tenía mio güela un xarru
No sé si ustedes llevan la cuenta de los desaparecidos. No, no me refiero a personas, ni a los que se mueren ni a aquellos de los que nunca que más se sabe. Me refiero a promesas y proyectos que se nos anunciaron, unos como el futuro de la energía limpia, para el mundo y para Asturies, otros como proyectos industriales e inversores, creadores de mucho empleo, por tanto, para nuestra tierra. La lista podría ser extensa, me limitaré a algunos anuncios.
Sin duda, el más publicitado y aplaudido fue el del hidrógeno verde. Verdadero bálsamo de Fierabrás, el hidrógeno verde, producido por electrolisis del agua, a partir de electricidad generada por fuentes renovables, permitiría producir energía sin contaminar. La realidad actual es que su producción tiene unos costes que lo expulsan del mercado, lo que lo hace inviable. Les daré dos titulares: "La realidad económica y técnica del hidrógeno dista mucho de las ensoñaciones que lo convertían en el eje central de nuestro futuro energético". "La transición energética en Asturias no es tan verde como se pintaba. Los grandes proyectos de hidrógeno verde siguen en el aire y varias compañías industriales han dejado en suspenso sus planes para utilizar energías verdes pese a contar con ayudas europeas".
Y de ahí pasemos a más concretos ejemplos. ¿Oyeron hablar de la Agencia de Salud Pública, una agencia estatal que tenía grandes posibilidades de venir para Uviéu? Pues acabó en Zaragoza, y Canteli y Barbón echándose las culpas. ¿Y qué me dicen del taller de blindados que iba a venir a Barros, Asturies? Pues se instala en As Pontes, Galicia. ¿Y de la fábrica de coches china que se insinuó para aquí? A Ferrol, con su comedia temporal con Defensa y Navantia. ¿La fuerza de las meigas, la incompetencia, los anuncios por mera propaganda?
Yá lo diz el refrán: De picu, tenía mio gúela un xarru.
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