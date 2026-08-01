El cuento de la buena pipa

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos y Avelino Acero Díaz son presidente y vicepresidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

El titular de esta noticia de LA NUEVA ESPAÑA dice: "Los queseros de Cabrales cierran filas en favor de la planta de biogás de Arenas: "Es la única opción que tenemos".

En ella se añade que los queseros de Cabrales están abrumados por la parálisis del proyecto para construir una planta de biogás en Arenas, la cual es indispensable para el futuro del queso, dado que sin ella la mayoría de las queserías tendrán que cerrar. El mismo presentado por la empresa Agrolinera, fue rechazada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) La negativa, que se debió a las cuestiones técnicas subsanables, no es definitiva, pero exige a la empresa rehacer todo el trámite urbanístico, por lo que el Ayuntamiento tiene que sacarlo de nuevo a información pública. Esta decisión pone a la industria en una situación que la puede llevar a la muerte.

En nuestra opinión lo mejor que hacen estas empresas es marcharse para después poner las queserías en León o Cantabria y allí, con las mismas leches hacer el mismo queso en territorios que pertenecen a los mismos Picos de Europa pero que están fuera de la envidiosa, cainita e hipócrita Asturias.

Estas trabas muestran una vez más que emprender en Asturias es irracional, ya que cualquier acción genera inconvenientes, retrasos y burocracias hasta que los pretendientes se aburren y desesperados abandonan su empeño. Es una vieja estrategia que se aplica a todo, desde la energía verde hasta una humilde tienda de pueblo, porque siempre que alguien quiere abordar nuevas tareas crea algún inconveniente a alguien, perjudica los intereses de alguien influyente o molesta a la ideología de alguien al que el gobierno de turno necesita para supervivir:

A partir de ahí, primero se ataca frontalmente al promotor, tal como pasó con la sanidad y las universidades privadas. Y cuando esto fracasa, se emplee la vieja estrategia de usar técnicas burocráticas dilatorias a través de una maraña de formalismos y protocolos. Ello se acompañó siempre con decir estamos de acuerdo con la innovación y con los que emprenden, pero queremos que hagan las cosas bien: y ese "hacerlo bien" lleva a pararlo todo, desde la producción, almacenamiento y distribución de la energía eléctrica, hasta las humildes queserías artesanales, tras destrozar la gestión de las basuras que encarece todos los procesos. El resultado final es que Asturias no produce y vive de la limosna ajena, tanto que (además de otras ayudas, inversiones y subvenciones) si se suprimiese lo que se recibe de las pensiones (similar al, presupuesto de Principado) nuestro. PIB se hundiría.

Cuando el caso es muy flagrante, tal como este que afecta a mucha gente humilde se llega al extremo del fariseísmo y se dice que se está de acuerdo con la propuesta, pero que como tienen errores formales que partan otra vez de cero. Ello es inadmisible porqué lo que tendría que hacerse {la plantilla directamente dependiente del Principado es del orden de 21.000 empleados y el total de los públicos de unos 71,000) es ayudarlos para construir la planta inmediatamente:

Es el también viejo sistema de entretener a las personas para que no luchen por su vida mientas les llega la muerte confiados en los que les traicionan., En este caso la Consejeria. de IU, compatibiliza así su voluntad de fondo con decirles a unos potenciales votantes suyos que están con ellos:

Es, volvemos a repetir, la ancestral táctica del abrazo mientras que con la otra mano se apuñala por la espalda o se vierte cianuro en el café.

Como los humanos no somos tontos, los que vienen al cabo de un tiempo se marchan y no vuelven. Y los asturianos capaces se irán a buscarse la vida fuera: cuando vuelven se les alaba en otra exhibición, esta vez patética, del fariseísmo.

Esto, con ser importantísimo, es el síntoma de un problema mucho más grave, nuestra incapacidad para ganarnos el porvenir produciendo riqueza para llegar a una convivencia estable, en lugar de sumergirnos entre la sordidez de unos y la pobreza de otros, buscando una economía cuyo objetivo es el de igualar y congelar el paisaje para reconducirlo hacia un cierto pasado en el que todos seamos iguales en la impotencia, sin producir, ni innovar tras desechar una sociedad más próspera y también más equilibrada socialmente.

Em nuestra opinión son los asturianos los que deben decidir si el actusl paradigma nos llevará a la cabeza del mundo, o, acelerará nuestra distancia con respecto al resto de España. pues hemos evolucionado hasta llegar a la cola de la economía nacional hasta, usamos las palabras del Jovellanos, volver a ser la Siberia Española.

En otro plano estos conflictos, aparentemente ininteligibles, son el fruto del interés de IU en satisfacer a algunos grupos que están dentro de ella. Y el del PSOE, de mantener el gobierno a corto plazo. A largo no sabemos si tienen alguna meta o simplemente dar patadas a seguir de promesa en promesa para, ante las próximas elecciones volver a prometer y llamar al alma "obrera" frente a la opresión "capitalista". A la vez hay que desinformar a los votantes de lo malo, así como convencerlos de que los culpables son otros (en este caso los propios queseros) como también crear una niebla que lleve a la gente a perder el sentido de la realidad y a desenfocar lo que se ve. Ello lleva a desarrollar (con la potencia de las tecnologías de comunicación actuales) estrategias muy antiguas: los romanos ya hablaban de pan y circo. La consecuencia es que vivimos una crisis vuelta eterna, para la que permanentemente se anuncian soluciones que nunca se realizan, para después volver a reproducir el bucle vicioso.

La solución es, a nuestro juicio demoler el invernadero que aísla a una naturaleza muerta para volver a la vida que es una ventana abierta y, desde ella decir rechazar este abuso contra los cabraliegos.

Mientras no nos sublevamos todos y decimos "no", sugerimos a estas personas que tengan el ganado donde quieran, pero, si quieren fabricar quesos, que aprovechen que Los Picos son de tres autonomías para poner las queserías y las plantas de biogás en los lugares donde a los que crean riqueza no se les considere enemigos del pueblo que atentan contra la sagrada igualdad en el cero exigida por los inútiles.