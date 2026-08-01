Los incendios se apagan de noche

César Alonso Guzmán es agente del Medio Natural del Principado

Durante este verano hemos recaído en la cuenta de que somos capaces de carbonizar gran parte del país. De la península, si contamos con nuestros vecinos portugueses, también grandes incendiarios. Y nos extrañamos y alarmamos como si fuera la primera vez que algo similar sucede y, además, como si fuera el único lugar en el que sucede. No lo es. Es atroz e impactante, pero ni ocurre sólo aquí ni es una novedad, como tampoco lo es que la preocupación dure mientras se vean las llamas.

En años muy cercanos hemos sufrido (porque las consecuencias no se circunscriben a los límites políticos de las naciones) devastadores incendios en Grecia; en Italia; en Chile; en Canadá; en Portugal; en Francia; en Hollywood, que se ve que allí no limpian el monte; en Borneo; en Siberia… Un ligero remusgo de noticias conocidas y que nos parecen muy lejanas y una búsqueda en la Red clarifican mucho si la culpa de todo es de Sánchez, si es de la izquierda o la derecha o si es tan fácil solucionar el problema como otorgarle el marchamo de prioridad nacional.

Como yo soy muy poco viajado, apenas puedo opinar sobre lo que sucede es otros países; pero sí puedo recordar que la Ley de Montes promulgada en 1957, cuando, como todo el mundo sabe ya gobernaba Sánchez, estuvo vigente hasta 2003, cuando disponía de mayoría absoluta el PP que del señor Aznar, aunque fuera Sánchez, en la sombra, quien movía los hilos. También las leyes autonómicas fueron promulgadas a propuesta de los distintos gobiernos que también dirigía Sánchez; y no nos olvidemos de que el obligado Reglamento, subsiguiente a la promulgación de cada una de estas leyes, no se ha desarrollado en una buena parte del Estado, bajo la férula de Sánchez, y se tiene que aplicar, efectuando las adaptaciones que no sean inconstitucionales ni flagrantemente contrarias a las Leyes actuales, el Reglamento de 1962, año en que, como sabrán y acabamos de recordar, el país estaba bajo los designios de Sánchez.

Gansadas políticas a un lado, y no son en particular las mías las más gansas, es una visión muy obtusa creer que los incendios es un problema particular de una comarca o de un país y que con poner a los presos o a los parados a "limpiar" el monte sería la mejor solución. Quizá más útil sería que quienes encienden no hallen beneficio alguno en hacerlo y, en el caso de las causas accidentales, que se limiten, con seriedad, las actividades causantes de los fuegos. Pero, hete aquí que ya algún sindicato agrario ha advertido a Sánchez que ni se le ocurra prohibir a la maquinaria susceptible que provocar un incendio que ande por ahí haciendo lo que sea. Esto es un buen ejemplo de cuánto estamos dispuestos a ceder para solucionar un problema común de carácter mundial.

Pero puede que los españoles tengamos la solución, no obstante todos los partidos sentencian, de manera categórica, qué hay que hacer (caray, haberlo dicho antes), y que suele pasar desde las cabras bomberas a apagar los incendios del verano durante el invierno. No se aporta solución para los incendios en invierno, que es cuando se le da candela al monte por estos pagos.

Qué vergüenza, qué poca seriedad, qué poco interés verdadero por el bien común y no por el gremial, qué efímera va a ser esta preocupación, como ya lo ha sido más veces, como ya lo ha sido con otros gravísimos problemas.

No está prohibido coger piñas si son propias o se tiene permiso del dueño, que el monte tiene dueño; no está prohibido rozar matorral; tampoco lo está quemar con determinadas condiciones, lo que no va a hacer la UME es ir a prender fuego a montes particulares para que los interesados se despreocupen, que hay quien cree que es así; nada ni nadie impide que las tierras de labor se mantengan como tales; lo que si hay, por ejemplo, unas distancias de seguridad para que los cultivos forestales no sean un riesgo para lugares habitados. Y no es extraordinario que se incumplan para aprovechar un poco más de superficie. En ocasiones es que no es posible plantar árboles en una tierra de labor, así que pronto sale lo de que vivimos en una dictadura. Hay, en primer lugar, decidirse en cuanto a la intervención estatal en asuntos particulares, porque no puede ser que se reniegue de ella cuando limita a uno sus intereses y se reclame cuando no se quiere gastar ni un euro en el cuidado o mejora de bienes privados. Y es que, además de todo esto, desde hace muchos años hay varias líneas de ayudas económicas para que los particulares puedan "limpiar" sus cultivos forestales fácilmente inflamables y para que ayuntamientos y parroquias realicen tareas de defensa contra los incendios que, si se proyectan bien, con el objetivo de defensa contra incendios, son muy útiles. Ahora, si el objetivo es nada más que recibir ese dinero y justificar las subvenciones con trabajos que no se van adaptando a las necesidades, tranquilidad, ¡es culpa de Sánchez!

Sí, los incendios se apagan en invierno, en España lo sabemos bien. Recuerden la apócrifa reunión de presidentes de países punteros en tecnología espacial en la que unos iban a mandar una nave a Marte; otros a Júpiter; otros a Venus; etc. Y el presidente español (Sánchez, ya saben) se descolgó diciendo que mandaríamos una al Sol. "No se puede, hombre, que arde la nave mucho antes", le hizo notar el resto; ante lo que Sánchez se descolgó con una ya célebre frase: "No somos tontos, la mandaremos de noche".

Así es como de derecha a izquierda; de escaño a poltrona, quieren apagar los incendios: de noche. Perdón, en invierno.