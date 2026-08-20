Opinión
Modelo dinamitado
El consabido lema de "hacer de un problema una solución" no es más que una aplicación práctica del sistema dialéctico, sin el que no es posible entender nada. Hablo de Ceuta. Conforme pasan los días y se va asentando el polvo de la invasión, resulta más claro, a la vista de las secuelas, que ha saltado por los aires el modelo de respuesta ante el fenómeno migratorio, desde el punto de vista de la acción política (modos de actuar que además de tener en cuenta los principios sean eficaces en los finales), legal (procedimientos que además de garantistas resuelvan el problema), internacional (una sola voz en el Estado y en la UE) y de comunicación social (despliegue de sinceridad y transparencia). Si el Gobierno no es capaz de entender esto, reinventarse a toda prisa y proponer un consenso parlamentario al respecto, sean cuales sean sus expectativas, podría haber quemado su último cartucho.
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