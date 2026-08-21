Opinión
Disruptivos no, gracias
Hace tiempo yo también gozaba con los disruptivos, pero desde que vienen a decir todos lo mismo, vomitando un discurso cansino, he empezado a detestarlos no por disruptivos sino porque han dejado de serlo para acomodarse en la vulgaridad de molestadores profesionales que hacen caja rompiendo los platos que haya a mano. Así que me manifiesto disruptivo con los disruptivos, porque todo el que escribe debe evitar la letanía, que es buena para el rosario pero no para pensar. Cuando se queden sin platos que romper, ¿qué harán? Ahora lo disruptivo de veras es juntar los pedazos e intentar pegarlos, para salvar la vajilla en la que la gente pueda volver a compartir ideas útiles para la convivencia. Un inesperado amigo me habla de las iniciativas en la UE para despolarizar, aplicadas como experiencia para acercar el discurso agrario y el ecologista, que luchaban en los extremos. Por ahí.
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