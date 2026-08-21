Imaginar como país

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La recuperación del proyecto de Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León por parte del historiador Pablo Martínez Corral cambia la historia de Asturies hacia atrás y hacia adelante, obliga a escribir una página nueva en la historia política de Asturies. No estamos ante una curiosidad de archivo, estamos ante la prueba material de que, en plena guerra contra el fascismo, la representación política de la clase obrera imaginó el territorio como un sujeto político capaz de gobernarse.

El documento convierte en proyecto jurídico algo que conocíamos principalmente a través de los hechos: la voluntad de dotar al país de instituciones, ciudadanía y competencias propias. Mientras la República se encontraba cercada en el norte, el Consejo de Asturias y León seguía pensando el futuro. No se trataba únicamente de administrar la emergencia, sino de construir democracia desde el territorio.

La soberanía que aparece en esas páginas no tiene por qué confundirse con la independencia ni con un nacionalismo identitario. Desde la izquierda, soberanía significa capacidad popular para decidir sobre los recursos, los derechos y la vida colectiva. Asturies es una realidad nacional: una comunidad histórica, cultural, lingüística, social y política que no necesita afirmarse contra nadie para reconocerse como país. Lo nacional no es aquí una esencia ni un privilegio, sino una experiencia común y una responsabilidad democrática.

El proyecto de Estatuto contiene también los límites de su tiempo, como la delimitación territorial propuesta o la oficialidad exclusiva del castellano que hoy debemos leer críticamente. Pero esas contradicciones no disminuyen su importancia. Demuestran que la historia asturiana –además de no ser lineal– no fue solamente una historia de derrota y subordinación, sino también de imaginación institucional y voluntad de autogobierno.

Recuperar este texto es recuperar un futuro interrumpido. La autonomía asturiana no nació con el actual Estatuto ni fue una concesión tardía del Estado: tuvo antecedentes republicanos, populares y antifascistas mucho más ambiciosos. Este documento no modifica únicamente nuestro conocimiento del pasado. Ensancha aquello que todavía podemos imaginar como país.