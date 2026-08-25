La soberanía española en África

José Antonio Tomás Ortiz de la Torre es académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y de la Real Academia de Doctores de España

Los graves acontecimientos que ha vivido la Ciudad Autónoma de Ceuta, por segunda vez, han motivado que el ministro marroquí de Justicia, señor Abdellatif Ouahbi, planteara de nuevo la cuestión de la soberanía al manifestar que "seguimos reivindicando nuestros territorios"!. Pues bien, como la soberanía de España no se justifica con afirmaciones patrióticas sino con bases jurídicas, hemos de recordar que Ceuta fue tomada, a principios del siglo XV, por el rey portugués Juan I e historiadores hay que sostienen que la ciudad estaba desmantelada desde que Abd-el-Mumen, mediado el siglo XII, destruyera sus murallas por lo que los habitantes la abandonaron al divisar la armada portuguesa. En 1580, al unirse las coronas de España y Portugal, devino española bajo administración portuguesa, y cedida a España al separarse ambos reinos en 1640. Una españolidad que reconoce el artículo 2 del tratado hispano-portugués de 13 de febrero de 1668. Pero es que cincuenta y nueve años antes, en el tratado de 9 de septiembre de 1609, celebrado entre Felipe III y Mahomet Xeque Xarife, ya se aludía, en referencia al rey de España, a "…las fronteras de Vuestra Magestad, (sic) que en Berbería están…". Españolidad que Marruecos reconoce repetidamente en los tratados hispano-marroquíes ajustados en el siglo XVIII (1767, 1780, 1785) y el de Mequínez, 1 de marzo de 1799, cuyo artículo 15 alude a "la soberanía de Su Majestad católica". Los tratados celebrados en el siglo XIX, relativos a Ceuta y Melilla, algunos fijando la línea fronteriza, en nada afectan a la soberanía española reconocida por Marruecos (así, los dos de Tánger de 1844 y el de Larache de 1845), y cuando Marruecos cede territorio a España, como en el tratado de Tetuán, de 26 de abril de 1860, se dice en su artículo III que "…S. M. el Rey de Marruecos cede a S. M. la Reina de las Españas en pleno dominio y soberanía todo el territorio… etc.", textos a los que siguen cinco más hasta 1895. Y sucede que los tratados que fijan fronteras no son susceptibles de ser denunciados conforme al Derecho internacional, lo que vino a confirmar el artículo 62. 2 a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, al determinar que un cambio fundamental en las circunstancias "no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él: “a) si el tratado establece una frontera…". Por otro lado Ceuta y Melilla, a diferencia de Gibraltar y el Sahara, jamás fueron consideradas territorios coloniales por las Naciones Unidas. De otra parte, Marruecos pretende convertir Ceuta, así como a Melilla, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el archipiélago de Chafarinas, en un "enclave" al encerrar estas partes de territorio español dentro de las líneas de base rectas desde las que mide las 12 millas de su mar territorial, según el Decreto número 2-75-311, de 11 rejeb 1395 (21 de julio de 1975), lo que supone una flagrante violación del Derecho internacional marítimo pues el artículo 4. 5 de la entonces vigente Convención de Ginebra sobre el mar territorial y la zona contigua, de 29 de abril de 1958, decía que: "El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle de la alta mar el mar territorial de otro Estado", regla confirmada hoy en el artículo 7.6 de la vigente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). Aguas territoriales españolas que hasta la propia doctrina internacionalista marroquí reconoce, como no podría ser de otro modo, así mi distinguido colega el profesor Rachid Lazrak, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Casablanca, en su monografía "Le contentieux territorial entre Maroc et l´Espagne" (1974). Y esa política marroquí de querer enclavar lo que no es enclave no se combate solamente con el depósito de las cartas marítimas españolas ante el Secretario General de las Naciones Unidas, en cumplimiento del artículo 16. 2 de la Convención de Derecho del Mar, sino con hechos firmes y concretos ya que la Ley 10/1977, de 4 de enero, de Reglamentación Española sobre su Mar Territorial, se extiende por igual, y sin excepción alguna, a todo el territorio español con fachada al mar. Por tanto, las dos Ciudades Autónomas y el resto de territorio español en el norte de África tienen, conforme al Derecho internacional, sus aguas interiores y su mar territorial sobre cuyas aguas y su espacio aéreo se extiende la soberanía española. Franco, en su día, no quiso clarificar la situación porque, según dijo, no quería molestarles ya que le habían ayudado mucho en la guerra, y los que vinieron detrás o miraron para otro lado o hicieron gala de una supina ignorancia de la cuestión. España, como tantos países, es un Estado con territorio discontinuo y sobre todo él, sin excepción alguna, se despliega la soberanía española. Marruecos seguirá con la eterna reclamación que, como se ha visto, carece de cualquier apoyo en el Derecho internacional. Y España seguirá defendiendo, como corresponde, su territorio nacional. Decía el historiador latino Quinto Curcio Rufo, del siglo I después de Cristo: "Mejor es la causa del que no entrega lo suyo que la del que pide lo ajeno". Ceuta y Melilla, pues, no son de España. Son España, tan España como lo es la castiza Puerta del Sol de Madrid.