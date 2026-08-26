Cuando Albania acogió a miles de refugiados kosovares

En 1999 Albania fue ejemplo de respuesta multinacional a la atención del éxodo kosovar. Espontáneamente acudieron países y congregaciones de todo orden a montar campamentos de refugiados. Por España, Cáritas y un comandante en la reserva gestionan su parte kosovar, que nos costó trabajo adecuar el terreno cedido para instalar las tiendas de acampada por ser una zona freática, al Ejército español le costó aislarlo.

Con cientos de miles de kosovares, no había nadie deambulando por Tirana, la Protección Civil de Italia hizo de puesto de mando avanzado, siendo su campamento un referente: paliar las necesidades, contener enfermedades y velar por la seguridad.

La equivalencia geopolítica España-Italia es consustancial en recibir grupos humanos que abandonan su lugar de origen, África, donde ambas potencias tuvieron colonias, incluida la Albania que ocupara Italia.

En el caso de la república de Meloni, Albania sigue siendo parada de la inmigración (y fonda tras los acuerdos de habilitar campamentos) posiblemente lo que el rey Mohamed VI fuerza para Ceuta y Melilla con España en demarcación finalista: dándonos una patada donde acaba la espalda (salva sea la parte).

Como en toda columna y sus vértebras, España es coxis, sacro y la lumbar más perjudicada del esqueleto europeo. Se obliga la UE a repetir la acción sistémica reproducida en Albania para atender al pueblo ceutí (español) salvo que se excusen con fondos europeos que nos aporta y que, en parte, acaban en Marruecos. Venga pasta, cuando el problema es de mucho calado. Los diputados europeos han de bajar a la arena.

Esta disposición éxodo-recurrente (abrir la llave de paso a la inmigración) enlaza con entresijos del pasado colonial que infringió Europa en contiendas mundiales forzando la emigración e incitando divisiones tribales. Típico del colonialismo, nos pasó en América desde Hernán Cortés, hasta el jefe apache Jerónimo. Siempre surgen o se fabrican "quintas columnas" (España acoge un millón de marroquíes) y Mohamed VI quiere una sexta columna para Ceuta. Mientras, Europa calla y otorga.

El imperio colonial italiano, el actual, es etéreo-político-alquimista de contención de grupos humanos que les llegan del África negra (subsahariana) buscando mejor vida.

El equivalente a la "Gran Albania", Marruecos, quiere para sí la propia. De momento le entregamos las llaves del Sahara Occidental (las que Boabdil devolvió en Granada, sin rechistar, tras pelearse con su padre y la madre llamándole llorón).

Europa, la multinacional, que se volcó en 1999 para atender refugiados albano kosovares , señaló que fue una "guerra humanitaria" (dicho por la OTAN). Por eso Europa se obliga en 2026 actuar de igual modo en la "guerra híbrida" marroquí. De lo contrario las llaves de Granada (de Al-Andalus) vuelven al infractor por omisión, como en el Sahara Occidental para Marruecos.

La Unión Europa debe dejar de emitir billetes de euro blanqueando su inacción y ponerse manos a la obra. En el caso de Ceuta ,prorratear los más de diez mil solicitantes de asilo, preservar su salud, corroborar su identidad y acometer lo que proceda, sin más.