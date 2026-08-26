Barbón choca con Echenique por las elecciones francesas

Adrián Barbón, plumilla de la esfera digital y poco amigo de dejar pasar una polémica, dedicó este domingo parte de su actividad en redes sociales a analizar las encuestas francesas. Los sondeos dibujan una abrumadora ventaja de Marine Le Pen sobre Jean-Luc Mélenchon y Barbón encontró ahí materia suficiente para una reflexión política. "Extraña forma de ser de izquierdas, que con tal de ver a Mélenchon en la segunda vuelta, les vale aunque eso suponga una victoria, abrumadora, de la candidata de la extrema derecha", escribió.

La tesis del presidente asturiano es que en un duelo entre la extrema derecha y la izquierda, siempre se impone la primera. De ahí que recomiende abandonar la épica y abrazar la calculadora: "Hay que buscar candidatos que no solo ganen dentro sino, sobre todo, que puedan ganar fuera. De lo contrario, derrota segura". Un planteamiento que él mismo sigue como líder de la Federación Socialista Asturiano (FSA).

Pero lo que era una reflexión llamada a pasar por alto, acabó convirtiéndose en foco de debate. El exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique entró en escena para cuestionar a los "supuestos socialistas" que denominan "extrema izquierda" a "lo mismo que defendían ellos en los años 70". Algo que, a su juicio, "habla de la tremenda derrota ideológica que han sufrido y han aceptado sufrir los supuestos socialistas".

Y, naturalmente, aquello no terminó ahí. Barbón respondió y, de paso, convirtió el intercambio sobre Le Pen y Mélenchon en una reivindicación de sus "servicios prestados" durante los años más duros de Podemos. "Este ‘supuesto’ socialista os ha defendido cuando nadie lo hacía de todos los ataques que recibisteis. Siempre. pregúntale a Pablo (Iglesias) o a Irene (Montero)".